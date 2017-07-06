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更新版 1-中国汇市：人民币续小幅收跌，短期走势面临更多不确定性
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2017年7月6日 / 上午9点34分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币续小幅收跌，短期走势面临更多不确定性

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币续小幅收跌，中间价四连跌
    * 购汇需求较多，大行适度提供美元流动性
    * 短期走势面临更多不确定性
    * 美欧英央行货币政策趋同有利人民币转强
    * 周五美国就业数据或影响短期美元表现

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月6日 - 人民币兑美元即期周四续小幅收跌，中间价则连四日回落。交易员称
，外部环境暂时平静，盘初市场购汇需求仍较大，大行适度提供美元流动性，午后汇价窄幅盘整。中期看，英
、欧央行货币政策等均有正常化需求，人民币有反弹需求。
    
    他们并表示，新中间价定价机制导致中间价和外部环境的联动更密切，中间价整体走势也面临更多不确定
性，市场对汇价走势分歧也较大，随着对政策意图的消化，许多机构自营已转向人民币多头。市场也在关注周
五美国非农就业数据，以寻找更为明晰的加息预期。
    
    “即期挺稳定的，早上开盘后有一阵猛购汇，可能有（美元）空头回补，之后都是窄幅波动。”一中资行
交易员称，“之前几波打压（美元）让市场了解政策导向，年内人民币交易区间可能往升值方向移，不过这个
月购汇多可能还是有控制的贬值。”
    
    亦有外资行交易员表示，这两天外部比较平静，市场在等待周五美国数据，如果美国数据强劲，加息预期
上升，美元可能进一步反弹。

    全球汇市方面，美元的反弹之势周四遇阻，此前美联储公布的上次会议记录未能提供未来升息的清晰前景
，不过在美国公布重要数据之前，投资人不愿增建空仓。
    
    美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其
对升息步幅的影响分歧加大，令部分美元多头感到失望。

    “美联储最新会议记录表明，叶伦正为年底调整资产负债表做准备，市场预计现阶段不会大幅度加息。”
CMC Markets的市场分析师David Madden称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日          升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8037        6.7993        -0.06%
               FXS>                              
   中间价               6.7953        6.7922        -0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  259.84亿美元  213.59亿美元        
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       78        日低6.8052    日高6.7974
   今年以来升贬幅度                                      2.14%
 2005年汇改以来升贬                                     21.65%
               幅度                              
  一年期美元/人民币           970                             
               掉期                              
                                                 
                                                       
 离岸人民币市场          今日          上日                   
   CNH即期              6.8017        6.7991                  
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.958         6.9595                  
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.804；人民币兑欧元EURCN
YFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7163、6.0116和8.80
45。    

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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