重温稿-《中国新债预测》七年续发国债加权收益率预测均值3.61%，边际3.65%

* 招标品种：财政部七年续发国债

* 期限及招标金额：320亿元

* 招标时间: 周三(7月19日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间：3.55%-3.65%(加权)/3.59%-3.68%(边际)

* 预测均值: 3.61%/3.65%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月18日 - 中国财政部周三将招标续发七年期国债。路透调查显示，受缴税影响资金面吃紧，债市二级收益率近两日反弹，若流动性暂无明显好转，料明日新债需求整体一般，定位亦接近二级水平，加权收益率预测均值为3.61%，边际在3.65%。

上海一银行交易员称，今日现券收益率整体上行，除了资金紧张因素外，对监管再度加强的担忧亦有所抬头，目前七年国债现券收益率在3.635%左右，预计明日国债中标收益率也不会偏离太多。

中债国债到期收益率曲线显示，七年期最新收益率为3.5924%。

中国银监会周一表示，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，着力防范流动性风险、信用风险、影子银行业务风险等重点领域风险；有计划、分步骤，深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。

国开行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债中标收益率分别为3.6511%、4.0625%和4.1597%，均高于此前的市场预测均值3.61%、4.01%和4.13%；三期债对应投标倍数为 2.76倍、3.71倍和3.15倍。

明日招标国债为今年第13期国债七年品种的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。具体招标时间为7月19日上午10:35至11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至7月20日进行分销；7月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年6月22日开始计息；票面利率3.57%。

投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)