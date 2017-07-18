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18 天前
更新版 1-中国汇市：人民币收涨至近九个月新高，美元指数走弱提供支撑
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2017年7月18日 / 上午10点09分 / 18 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收涨至近九个月新高，美元指数走弱提供支撑

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 人民币收涨至近九个月新高
    * 实需购汇仍较多，限制人民币反弹空间
    * 风险逆转指标依旧平稳，未见转向
    * 境内美元长端掉期触及半年低点

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月18日 - 人民币兑美元即期周二收涨至
近九个月新高，中间价则小幅调降。交易员称，美元指数频频下探，机构
自营的自发结汇盘增多，人民币即期汇价短期依然看涨；但实需购汇也不
少，反弹阻力会小幅上升。

    他们并表示，显示人民币贬值预期的风险逆转指标依旧平稳，并未见
明显转向，但美元指数持续偏弱，从外部助力缓解人民币下行压力。另外
，由于大行在境内美元长端卖压增加，掉期长端继续下行，盘中触及半年
低点。
    
    “今天自营做的很疯狂，砸（美元）的比较多，一路均线压制，成交
量就比较大。”一中资行交易员称，“看到外资行的结汇也多了一些。”

    亦有中资行交易员称，美元疲弱，但刚需购汇也不少，人民币升势还
是受到一些影响。
    
    人民币兑美元今日盘中最高触及6.7497元，前高为去年10月21日触及
的6.7480。今日收盘价为6.7580元，前高为去年10月20日的6.7396元。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二跌至10个月低点，市场原已担
心美国经济增长速度，而特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫，
进一步打击了人气。
    
    “很明显，目前传来的任何消息都在强化市场对美元的负面态度，”
纽约梅隆银行驻伦敦资深外汇策略师Neil Mellor称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=P
BOC，以及离岸市场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C     6.758        6.7699      0.18%
               FXS>                             
   中间价              6.7611        6.7562      -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  280.33亿美   223.11亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      188       日低6.7685   日高6.74
                                                   97
   今年以来升贬幅度                                2.83%
 2005年汇改以来升贬                               22.47%
               幅度                             
  一年期美元/人民币          818                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.7475        6.7643             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.881        6.905              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=
CFXS为6.7582；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFIX15=
CFXS和英镑15点的参考汇率为7.79、6.0256和8.851
4。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次
性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形
成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考
价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（
完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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