更新版 1-中国汇市：人民币收涨至近九个月新高，美元指数走弱提供支撑

* 人民币收涨至近九个月新高 * 实需购汇仍较多，限制人民币反弹空间 * 风险逆转指标依旧平稳，未见转向 * 境内美元长端掉期触及半年低点 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月18日 - 人民币兑美元即期周二收涨至 近九个月新高，中间价则小幅调降。交易员称，美元指数频频下探，机构 自营的自发结汇盘增多，人民币即期汇价短期依然看涨；但实需购汇也不 少，反弹阻力会小幅上升。 他们并表示，显示人民币贬值预期的风险逆转指标依旧平稳，并未见 明显转向，但美元指数持续偏弱，从外部助力缓解人民币下行压力。另外 ，由于大行在境内美元长端卖压增加，掉期长端继续下行，盘中触及半年 低点。 “今天自营做的很疯狂，砸（美元）的比较多，一路均线压制，成交 量就比较大。”一中资行交易员称，“看到外资行的结汇也多了一些。” 亦有中资行交易员称，美元疲弱，但刚需购汇也不少，人民币升势还 是受到一些影响。 人民币兑美元今日盘中最高触及6.7497元，前高为去年10月21日触及 的6.7480。今日收盘价为6.7580元，前高为去年10月20日的6.7396元。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二跌至10个月低点，市场原已担 心美国经济增长速度，而特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫， 进一步打击了人气。 “很明显，目前传来的任何消息都在强化市场对美元的负面态度，” 纽约梅隆银行驻伦敦资深外汇策略师Neil Mellor称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=P BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.758 6.7699 0.18% FXS> 中间价 6.7611 6.7562 -0.07% 成交额<CNYSPTVOL=C 280.33亿美 223.11亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 188 日低6.7685 日高6.74 97 今年以来升贬幅度 2.83% 2005年汇改以来升贬 22.47% 幅度 一年期美元/人民币 818 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7475 6.7643 一年期NDF<CNY1YNDF 6.881 6.905 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16= CFXS为6.7582；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFIX15= CFXS和英镑15点的参考汇率为7.79、6.0256和8.851 4。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次 性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形 成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考 价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（ 完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)