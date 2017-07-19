更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率3.6056%符合预期，获3.3亿元追加

(新增追加发行结果) 路透上海7月19日 - 中国财政部周三公告称，上午续招标发行的七年期固息国债，获得 3.3亿元人民币追加认购，最终发行量为323.3亿元；此前业内人士透露，该期债加权中标收 益率3.6056%，与此前3.61%的预测均值基本一致。 业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6363%，略低于预测均值3.65%，投标倍数 3.76倍。 中债国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为3.6299%。 以下为包括今日招标在内，今年以来七年期国债发行情况： 招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率 预测值 投标倍数 ------------------------------------------------------------- 7月19日 323.3 3.6056% 3.6363% 3.61% 3.76 (边际3.65%) 6月21日 403.3 3.57% 3.59% 3.53% 3.06 5月17日 360 3.7250% 3.7869% 3.67% 1.66 4月19日 320 3.4294% 3.4799% 3.38% 1.88 3月15日 200 3.20% 3.25% 3.16% 1.94 2月22日 200 3.1487% 3.2038% 3.19% 2.20 1月18日 200 3.1173% 3.1943% 3.14% 2.09 ------------------------------------------------------------- 今日招标新债为今年第13期国债 七年品种的第一次续发，采用混合式 招标方式，标的为价格，按年付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。 招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至7月20日进行分销；7月24日 起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。 本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期 国债相同。从2017年6月22日开始计息；票面利率3.57%。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良/杨淑祯)