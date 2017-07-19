更新版 1-台湾货币市场：短率区间盘整稍见升压，台积电股利调度令资金趋紧

* 短率仍在区间盘整但略见微升压力 * 台积电股利调度令资金稍显趋紧 * 短票及RP利率联袂区间偏升 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北7月19日 - 台湾银行间拆款短率周三续在区间内盘整。资调人员表示，因应明 日台积电巨额现金股利发放，今日部分银行须抽钱转进台积电指定帐户，并有公债及美元债 交割因素，致市场资金稍显趋紧，短率略见微扬压力，短票及债券附买回(RP)利率也联袂区 间偏升。 他们指出，目前银行间隔夜拆款资金充沛，但一周以上资金供给则变少，凸显银行间谨 慎因应台积电大额现金股利发放变数，并观望短线外资如何配置上千亿台币现金股利，资金 需求方感觉交投氛围有异，对利率稍高的跨月拆款接受度提高。 〞现金股利钱还在池子里，明天才知道会走多少，应该多少会走一些。〞一大型银行交 易员说。 他们并称，银行间预备台积电现金股利资金仍在帐上，致银行间周二单日超额准备仍高 达727亿台币，但资金流通性已不如往常宽裕情势，尤其台积电上千亿台币现金股利将落入 外资保管行手中，届时外资动向便格外引人关注。 本周迈入台湾权值股现金股利发放高峰，其中台塑化周二发放571.56亿台币 现金股利，重量级权值股台积电也将于周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815 .13亿台币；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.397 30.370 台湾加权股价指数<.TWII 10,506.10 10,481.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.185-0.280% 0.185-0.280% --一周拆款利率区间 0.188-0.370% 0.187-0.370% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.250-0.400% **短票利率稳中微升** 短票方面，票券商交易员表示，部分业者先前资金落点已避开台积电股利发放日附近， 因此近期资金缺口不大，今日30天自保短票多成交在0.37-0.38%，至于资金缺口稍大者则面 对短票利率些微走高的风险。 他们指出，近日除了台积电现金股利发放变数外，也有些银行发行定期存单(NCD)的资 金需求，略增添资金调拨的难度，市场并聚焦外资现金股利布局将牵动资金板块挪移，料近 期资金情势就会逐渐明朗。 〞今天能够拿到安全部位就先拿。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，少数成交在0.39% ；上日主交投落在0.36-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.33-0.39%， 成交量为60.1亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.31-0.40%，成交量为108.39亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.382%，利率区间在0.37-0.39%，成交量为56. 72亿台币；前日加权平均利率在0.373%，利率区间在0.34-0.38%，成交量为37.23亿台币。 台湾央行周三发行1,041亿台币定存单，发行余额减0.5亿台币；周四央行定存单到期9, 666.5亿，周五则为3,226亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备128亿台币，累计超额准备达4,735亿台币 、加计前期1%的超额准备6,127亿台币。 **RP利率区间偏升** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，因应台积电现金股利调度，今日投信端遭 抽钱情况较为明显，并有财政部发行106/5R五年期公债250亿台币及ABN发行五年美元债4.5 亿美元，带动RP利率区间偏升，但幅度有限。 他们并称，今天投信端走钱，就转向银行调度资金，银行间操作保守对利率多所坚持， 但尚在可接受范围，RP利率并没有太大波动。 〞有感觉今天要调钱没这么容易。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，为支应台积电大额现金股利调拨，银行间连日来多预备现金 在帐上致超额准备偏高，但“感觉今天氛围不太一样，能拿钱就尽量拿钱。”周四仍有央债 600亿台币到期还本，或将缓和市场对外资汇出疑虑的影响。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期成交在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期不管天期长短都 靠向0.42%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 林高丽)