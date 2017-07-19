重温稿-《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.96%和4.20%

* 招标品种：3/7年固息增发债 * 招标金额：3年：70亿；7年：50亿 * 招标时间：7月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金) * 预测区间：3.90%-4.03%；4.15%-4.25% * 预测均值：3.96%；4.20% 路透上海7月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年、七年期固息债 。路透调查显示，周三现券震荡为主，虽然资金面紧势改善有限，但一级利率债表现稳定支 撑信心；预计明日两期债中标收益率将稍低于二级，预测均值分别落在3.96%和4.20%。 上海一银行交易员表示，近期利率债招标情况总体不错，周三下午的农发债更是认购倍 数大幅走高，预计明日国开债增发至少不会逊于二级。不过市场情绪受资金面扰动较大，明 日继续观察。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、七年最新 收益率分别为4.0304%和4.2304%。 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、七、10年期固息债，中标收益率分别为3.64 84%、4.1928%和4.2159%，投标倍数为6.53倍、5.10倍和6.17倍。 中国财政部周三续招标发行的七年期固息国债，加权中标收益率3.6056%，与此前3.61% 的预测均值基本一致，并获得3.3亿元人民币追加认购。该期债边际中标收益率为3.6363%， 略低于预测均值3.65%，投标倍数3.76倍。 上述两期债分别为该行今年第五期 和第一期 的增发债 ，票面利率分别为3.88%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第5/1期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿；7年：50亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 7月20日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月24日 起息日 3年：2017/4/19；7年：2017/1/9 分销期 7/21-7/24 上市日 7月26日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)