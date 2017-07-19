重温稿-中国经济：创建中国制造2025国家级示范区，加快制造业转型升级--国常会

路透北京7月19日 - 中国国务院周三召开常务会议称，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，探索实体经济尤其是制造业转型升级新突破；会议强调在东中西部选择部分城市或城市群建设国家级示范区，要聚焦创新体制，破解制造业发展瓶颈，在创新体系建设、智能和绿色制造等方面先行先试。

央广网援引会议内容并称，要将目前已在国家自主创新示范区等实施的简政放权、财税金融等有关政策扩展到释放去，并对内外资一视同仁。

具体而言，要深化放管服改革，加快工业产品生产许可准入制度改革，支持示范区出台制造业和信息产业市场准入负面清单；积极为大中小企业融通集群发展搭建平台，用好政府资金，带动社会资本支持先进制造。

同时，国有商业银行已成立的普惠金融事业部要着力在示范区探索经验，实行市场主体信用评价和税收便利服务挂钩，国有科技企业可以对企业重要技术和管理人员实行股权激励等。

此外，安排新增工业用地时对示范区适当倾斜，支持利用老旧工业和商业设施等发展生产性服务业和众创空间。鼓励对符合条件的高校毕业生、就业困难人员给予创业补贴。

“深化制造业创新发展中外合作，积极引进国外先进技术装备。”会议称。

会议并指出，为实现到2020年九年义务教育巩固率达95%的目标，将调整教育支出结构，强化义务教育投入。加快改变农村教育不均衡状况，将落实教育扶贫和资助政策，优先资助残疾学生和残疾人子女，避免学生因上学远上学难而辍学；加强寄宿制学校建设，在交通不便的地方适当保留或设置教学点；通过信息化让农村获得更多优质教育资源；同时要改善农村办学条件，帮扶学习困难学生。

会议并指出，建立实施临时救助制度取得成效，下一步将增强救助可及性和实效性，落实先行救助；政府对临时救助的投入只增不减，鼓励地方多方筹集资金，在乡镇街道建立临时救助备用金制度；引导慈善组织企业和社会力量参与救助。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)