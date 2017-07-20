重温稿-《中国新债预测》30年国债利率预测均值3.96%，保险需求仍有不确定性

* 招标品种：财政部30年新发国债

* 期限及招标金额：280亿元

* 招标时间: 周五(7月21日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、保险、券商)

* 预测区间：3.92%-3.99%

* 预测均值: 3.96%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月20日 - 中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，近期一级市场整体热度较高，新债定位普遍偏低且投标倍数维持较高水平，不过保险机构上月减持利率债力度较大，其对长债需求如何仍存不确定性，预计明日新债中标利率接近二级水平，均值为3.96%。

北京一券商交易员称，30年国债二级市场交投一直较少，“现在（买卖报价）3.96%-3.97%这种位置。”

上海一银行交易员称，6月保险机构的利率债持仓规模下滑较为明显，虽然最近新债整体比较火，但作为30年这样的超长品种，主要仍取决于保险的配置力量，目前看还不能太过乐观，定位在二级附近的可能性更大。

中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为3.9668%。

国开行下午招标增发的三年和七年期固息债中标收益率分别为3.9334%和4.1858%，稍低于此前的市场预测均值3.96%和4.20%；对应投标倍数为3.39倍和3.40倍。

明日招标新债为今年第15期记账式附息国债，全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。具体招标时间为7月21日上午10:35-11:35。自7月24日开始计息，招标结束至7月24日进行分销，7月26日起上市交易。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)