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更新版 1-中国汇市：人民币收贬逾百点，市场对人民币走势分歧加大
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2017年7月20日 / 上午9点14分 / 16 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收贬逾百点，市场对人民币走势分歧加大

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币收贬逾百点，中间价略调降
    * 美元指数反弹，实需购汇旺盛
    * 市场对人民币走势分歧加大
    * 6月结汇上升反映市场预期调整

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京7月20日 - 人民币兑美元即期周四收贬逾百点，中间价则略调降。交易员称，由于美
元指数日内反弹，加上实需购汇依然旺盛，人民币震荡走弱；但机构对人民币走势的分歧加大，客户也有结汇
盘出现，短期人民币趋势料仍看好，但弹性会加大。

    他们并表示，今年购汇需求比去年猛烈，但主要是实需购汇，投机性需求已经被明显抑制。市场预计美联
储9月缩表，年底加息，此前的空白期持有美元有较大风险，一些自营盘已经转向看空美元。今日公布的结售
汇数据对市场影响不大，不过6月结汇规模上升也反映出市场预期有所调整。
    
    “这两天大行没怎么出来，可能觉得到这里压得差不多了，加上美元指数反弹，市场上就把汇价买到了这
个位置。”一中资行交易员称，“掉期也是，央行不压，市场就自发买上来了。”

    亦有中资行交易员指出，最近几个月市场不看好美元，机构应该不会大量持有。

    中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差209亿美元，同比增长63%，环比增22%，其中结汇规模
创2015年8月以来的新高，售汇规模创下年内高位。中国1-6月银行结售汇累计逆差938亿美元，同比下降46%；
上半年银行代客涉外收付款842亿美元，同比下降五成。
    
    全球汇市方面，欧元周四徘徊在14个月高位下方，等待欧洲央行稍晚的政策决定。欧洲央行有可能会为今
年稍晚的政策转向铺路。美元指数上涨0.1%，远离周二所及10个月低点94.476。

    “在欧洲央行宣布决议之前，市场处于观望状态，不过决策者不会对欧元最近的强劲表现感到高兴。”荷
兰合作银行驻香港的资深亚太策略师Michael Every表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
     
 在岸市场人民币兑美     今日         上日         升贬
 元                                            
 即期成交价格<CNY=C    6.7688       6.7556       -0.20%
               FXS>                            
   中间价              6.7464       6.7451       -0.02%
 成交额<CNYSPTVOL=C  240.5亿美   264.61亿美元       
               FXT>      元                    
 日内波动幅度(pips)     146       日低6.772    日高6.7574
   今年以来升贬幅度                                 2.67%
 2005年汇改以来升贬                                22.27%
               幅度                            
  一年期美元/人民币         826                          
               掉期                            
                                               
                                                    
 离岸人民币市场         今日         上日                
   CNH即期             6.7688       6.7595               
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.894        6.8798               
              OR=>                             
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.766；人民币兑欧元EURCN
YFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7935、6.0333和8.80
75。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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