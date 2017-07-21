更新版 1-中国债市：上清所下周起将现有利率互换集中清算产品期限延长至10年

(新增X-Swap增加五年以上期限人民币利率互换合约内容)

路透上海7月21日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)周五公告，为进一步满足市场成员对于人民币利率互换(IRS)集中清算业务有关功能的需求，将于下周一(24日)起，将现有的利率互换集中清算产品(参考利率为FR007、Shibor 3M)期限延长至10年。

公告称，市场机构达成的上述品种利率互换交易，可提交上海清算所进行集中清算，具体业务处理、风险管理措施及系统操作流程保持不变。

全国银行间同业拆借中心稍后亦公告，为进一步提高人民币利率互换交易效率，满足市场成员对中长期限产品的交易需求，将于下周一起在X-Swap平台新增五年以上期限的人民币利率互换合约，参考利率包括FR007及Shibor 3M，清算方式为集中清算。

上海一银行交易员称，以往上海清算所仅对五年以下的人民币利率互换交易提供集中清算服务。考虑到结算交割风险等，金融机构很少参与五年以上的未纳入集中清算的场外IRS交易。推出七年、10年品种的标准化、集中清算的IRS，将为市场提供更多选择。

华东一银行交易员表示，考虑到目前现券市场上最为活跃的就是10年期品种，未来能用10年IRS对冲利率风险，将在期限上更加匹配。

上海清算所自2014年起将人民币利率互换交易纳入集中清算，即作为中央对手方，按多边净额方式计算各清算会员在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算。(完)

参看详情，请点选 here

here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)