重温稿- 《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周升0.23%。美指持续走弱一度触及11个月低点，人民币周初大幅升值，但本周有油盘等较强实需购汇，且后半周大行放松了对市场的干预，人民币回吐部分涨幅，境内美元掉期长端也在大行卖压减轻后上行。料短期人民币反弹空间有限。 公开市场操作: --受财政缴税及地方债缴款等因素扰动，本周中国银行间市场流动性一度紧绷，央行遂顺势加大公开市场逆回购操作，单周净投放规模达5,100亿元人民币，创半年新高，以进一步抚平特殊时点资金波动，维稳意图明显，亦令后半周资金面逐步改善。

分析人士表示，二季度GDP数据彰显中国经济走势暂无忧令政策压力减缓，同时刚结束的金融工作会议定调，未来货币政策仍将与降杠杆及防风险相配合，稳健中性基调料仍无实质改变，不过配合经济稳增长及流动性变化央行还将灵活运用多种工具动态调整。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率整体呈窄幅震荡走势，虽然上周末的金融工作会议提振人气，但此后受制于资金紧张和监管细则的不确定性，现券期货均弱势盘整。交易员称，在目前多空均衡且监管细则不确定前提下，现券难现趋势性行情，区间震荡将为短期主线。

票据: --中国票据市场转贴利率当周转贴利率本周先涨后跌，终较上周小幅走低。交易人士表示，本周受财政缴税等因素扰动，资金面一度收紧，后来随着央行逆回购大力驰援终回归紧平衡，转贴利率亦跟随流动性变化，一度上行后逐步回落。他们并指出，不过收票机构需求仍集中在短端品种且心态谨慎，资金面虽一定程度好转但资金价格仍偏高，转贴利率回落仍待继续观察。

股市: --中国股市沪综指当周经短线调整后重拾升势。不过经过连续反弹后，沪综指距3,250点-3,300点的前期成交密集区仅一步之遥，继续上攻难度加大。目前场内仍呈现结构性行情，热点轮动较快，预计沪综指经过充分整理消化后，选择冲击前期3,300点高点的概率较大。(完) (发稿 张晓翀/吴芳/孙琦子/侯向明；审校 曾祥进)