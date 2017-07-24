重温稿--台湾货币市场：短率稳在区间，资金较显宽裕惟月底将至利率料持平整理

* 短率持稳区间 * 资金较显宽裕 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北7月21日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人员表示，随着台积电巨额现 金股利发放变数厘清，及央行上日调整存单落点减少冲销逾1,600亿台币，让市场资金较显 宽裕，惟下周迈入月底，跨月利率仍持在原有区间整理。 他们指出，央行因应此前端午节假期存单落点调整，将上日部分存单调至下周初发行， 致银行间超额准备周四当日增至逾800亿台币，有银行已将原本待央行冲销资金留在帐上， 静待央行下周初冲销。 〞外资收到台积电股利后就来排队等央行冲销，不过排队金额有逐渐减少。〞一位大型 银行交易员说。 他们并称，由于外资来自台积电上千亿台币现金股利尚待去化，现在外资银行排队等待 央行冲销隔夜拆款过剩资金家数变多，也有部分资金转进短券市场，下周月底仍要持续观察 外资进一步动向。 台湾央行周四发行8,011.8亿台币定存单，较今日到期定存单金额9,666.5亿台币，发行 余额减1,654.7亿台币。其中14天期存单减发155.7亿台币，其余减发部分则都为28天期存单 。 本周迈入台股现金股利发放高峰，其中以权值股台积电周四发放1,815.13亿 台币现金股利最引人关注；下周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电<2308 .TW>发放129.9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间17:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.451 30.457 台湾加权股价指数<.TWII 10,436.70 10,499.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.280% 0.186-0.280% --一周拆款利率区间 0.186-0.370% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.280-0.400% 0.280-0.400% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，周五发票量例行性增加，而银行间买票需求增温，短票 利率续处现有区间盘整，下周则观望月底紧缩因素。 他们指出，随着台积电现金股利发放变数消除，市场对月底资金情势的担忧也明显降温 ，若跨月资金供给增加，将试图让跨月短票利率向区间低位靠拢，毕竟短票量能有限。 〝今天钱很多，狂卖票，减拆款。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.39%；上日主交投落在0. 37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.36-0.46%， 成交量为61.19亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.40%，成交量为61.55亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.381%，利率区间在0.34-0.42%，成交量为38. 7亿台币；前日加权平均利率在0.376%，利率区间在0.29-0.39%，成交量为39.48亿台币。 台湾央行周五发行3,494亿台币定存单，发行余额增268亿台币。 下周到期央行定存单金额共9,590.5亿，分别为周一149亿、周二129亿、周三3,563亿、 周四2,871亿和周五2,878.50亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备899亿台币，累计至周日超额准备达8,308 亿台币、加计前期1%的超额准备9,700亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，虽然今日投信端资金持续分配不均，但券 商间缺口偏小，RP成交以到单续作为主，利率仍续盘旋现有利率水准。 他们并称，本周安然度过台积电大额股利发放变数，对于下周月底紧缩因素，市场并不 过度担忧，仅留意外资进一步动向及国际板债券交割情形，料下周RP利率仍维持区间盘整格 局。 〞台风都看过了，哪还怕豪雨。〞一位大型券商交易员说。 下周台币还本情况：周一国库券250亿台币还本、第一金控金融债50亿台币还本、周三 台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本，周五万海公司债29亿台币还本 ；交割方面，周三中国输出入银行交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库券250 亿台币交割。 此外，下周三(26日)有三档国际板债券交割，包括马来亚银行发行30年零息 债2.03亿美元、瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元，以及ADCB Financ e(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期成交在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43 %。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)