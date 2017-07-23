重温稿-《全球汇市》美元下跌，受累于欧洲央行政策路径预期和美国政治风波

* 市场认为欧洲央行政策会议对欧元提供支持 * 俄罗斯干预美国大选的调查损及美元 * 美元指数触及逾一年低位 路透纽约7月21日 - 美元兑一篮子主要货币周五触及逾一年低位，此前欧洲央行总裁谨 慎措辞，以免拖低欧元，且美国总统特朗普的政策计划遇阻，也拖累美元下跌。 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，区内金融状况仍然普遍良好，又表示，欧元升值“受到 一定的关注。”但他没有表示欧元坚挺是个问题，也没有干脆地尝试喊低欧元。 显然，德拉吉并不担心欧元不断上涨，令交易商确信，欧洲央行仍可能在今年稍晚开始 缩减其购债计划。 美元指数 盘中触及去年6月来最低93.854，纽约尾盘，下跌约0.5%，至93.885。 欧元 触及近两年最高1.1682美元，尾盘上涨0.4%，报1.1674美元。 “德拉吉并没有对欧元上涨表达太多不满的事实，毋庸置疑，给希望再持有欧元或增加 其欧元头寸的人来说开启了绿灯，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示。 欧元兑美元本周周线可望上涨1.8%，连升第二周。美元指数周线势将下跌1.3%，连续第 二周下跌。 美元兑日圆 盘中触及逾四周低位111.02日圆。 除了交易商预期欧洲央行仍然处于收紧货币政策的轨道上之外，市场认为俄罗斯干预美 国大选，和可能与特朗普竞选团队共谋的调查，会阻碍美国政府推进其促成长计划，而且对 美元不利。 “另外，最新消息称，围绕俄罗斯问题的调查范围扩大到特朗普的生意，这加剧了美元 的跌势，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。 “除此之外，还有参议院未能通过医保议案的事实，”Marino说，他所指的是周一稍晚 共和党的医保改革努力在参议院受挫。 美元兑瑞郎 触及逾一年最低0.9440瑞郎。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1661 1.1629 +0.28 +10.92 1.0513 美元/日圆 111.10 111.89 -0.71 -4.94 116.87 欧元/日圆 129.61 130.12 -0.39 +5.25 123.14 美元/瑞郎 0.9455 0.9511 -0.59 -7.10 1.0178 英镑/美元 1.2992 1.2970 +0.17 +5.32 1.2336 美元/加元 1.2537 1.2588 -0.41 -6.65 1.3430 美元/离岸人民币 6.7566 6.7549 +0.03 -3.10 6.9726 澳元/美元 0.7911 0.7957 -0.58 +9.65 0.7215 欧元/瑞郎 1.1027 1.1061 -0.31 +2.89 1.0717 欧元/英镑 0.8975 0.8964 +0.12 +5.37 0.8518 新西兰元/美元 0.7454 0.7399 +0.74 +7.39 0.6941 美元/挪威克朗 8.0343 8.0441 -0.12 -6.98 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3758 9.3576 +0.19 +3.19 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2403 8.2209 +0.24 -9.52 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6100 9.5634 +0.49 +0.31 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)