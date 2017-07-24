更新版 1-《全球汇市》美元从13个月低位反弹，受助于美国数据稳健

* 美元触及2016年6月来最低后上涨 * 欧元触及2015年8月来最高后回落 * 美国数据稳健，扶助提振美元 (新增文末报价表格) 路透纽约7月24日 - 美元周一从逾一年最低水准小幅上涨，受助于强于预期的美国经济 数据，投资者密切关注俄罗斯和美国总统特朗普助手可能共谋的事态发展。 美元兑一篮子六种主要货币从早盘触及的13个月低位回升。 特朗普的女婿兼高级顾问库什纳周一向参议院情报委员会表示，他去年四次会晤俄罗斯 官员，但表示，他没有和俄罗斯共谋影响去年美国总统选举。 国会专责委员会和美国司法部特别检察官对通俄门事件的调查持续，以及美国经济数据 疲弱，和通胀预期下降，在本月大部份时间重压美元。市场参与者称，调查是导致特朗普推 行减税和基建支出等经济刺激举措进展缓慢的原因之一。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周投机者对美元的持仓转为净 空头，为逾一年来首次，这意味了押注美元下跌而不是上升的投资者增加。 周一Markit美国制造业和服务业数据均好于预期。 分析师称，上周美元跌穿几个重要技术水准，投资者目前为当前环境下的美元重新定价 ，尤其是美元/欧元交易。 “当美元和欧元开始在当前相对陌生的区域内交投时，你会开始斟酌，是否可能出现抛 售和一些获利了结，”Tempus Inc市场董事John Doyle说。 “尽管今日公布的二线经济数据不是很重要，但略强于预期，这也为卖出欧元，买入美 元，进行些许获利了结提供了机会。” 美元指数 在纽约尾盘上涨0.15%，报94.006。 欧元在美元指数中的权重最大，超过50%。 欧元兑美元周一早盘升至23个月高位，此前公布的欧元区7月企业活动数据仅小幅放缓 ，投资者仍看多欧元。 欧元 在纽约尾盘报1.1643美元，稍早触及2015年8月来最高1.1684美元。 投资者将关注包括消费者信心和第二季国内生产总值(GDP)数据在内的美国经济数据， 以及周三美联储结束政策会议和会后公布的声明。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1638 1.1661 -0.20 +10.70 1.0513 美元/日圆 111.09 111.10 -0.01 -4.95 116.87 欧元/日圆 129.31 129.61 -0.23 +5.01 123.14 美元/瑞郎 0.9464 0.9455 +0.10 -7.02 1.0178 英镑/美元 1.3026 1.2992 +0.26 +5.59 1.2336 美元/加元 1.2507 1.2537 -0.24 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.7474 6.7566 -0.14 -3.23 6.9726 澳元/美元 0.7922 0.7911 +0.14 +9.80 0.7215 欧元/瑞郎 1.1016 1.1027 -0.10 +2.79 1.0717 欧元/英镑 0.8932 0.8975 -0.48 +4.86 0.8518 新西兰元/美元 0.7436 0.7454 -0.24 +7.13 0.6941 美元/挪威克朗 8.0043 8.0343 -0.37 -7.33 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3209 9.3758 -0.59 +2.59 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2149 8.2403 -0.31 -9.80 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5627 9.6100 -0.49 -0.18 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)