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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元微幅收跌，短期分歧较大但三季度走强概率大
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2017年7月25日 / 上午9点44分 / 11 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元微幅收跌，短期分歧较大但三季度走强概率大

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币微幅收跌
    * 短期市场分歧较大
    * 关注本周美联储议息决议
    * 中期人民币料仍偏强

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京/上海7月25日 - 人民币兑美元即期周二微幅收跌，逆转早盘升势
，中间价则暂时脱离九个月新高。交易员称，人民币上行至6.75元附近后市场对短期后市走
势判断出现分歧，关注本周美联储议息决议，短期走势应更关注外部环境变化。
    
    他们并表示，近期市场实需购汇仍不少，但随着结汇意愿上升，购汇对市场的压制作用
将逐渐减弱，另外美联储持续加息前景黯淡，12月加息预期不足四成，加上美国政治风波不
断，这对人民币多头而言存在中期利好，因此人民币每次贬值都应是结汇的时机。

    “市场比较分化吧，购汇结汇都有，短期不是很好判断，我偏向美元可能继续走弱，对
人民币来说应该是好事。”一中资行交易员称。

    另有交易员指出，现在这个点位分歧明显，不过考虑到美元升值动力不足，三季度人民
币升值料“板上钉钉”。

    全球汇市方面， 美元指数周二跌至13个月低位，延续近期跌势，投资者在等待今日稍
晚将开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。美元受到疲弱美国经济数据打压，削弱
了美联储未来数月升息的理由。而欧洲和中国经济前景正在改善。    
    
    招商银行外汇首席分析师李刘阳认为，本次议息会议应关注联储如何评价近期低迷的通
胀和零售数据，叶伦的鸽派基调是否会有所变化；另外7月会议中是否会明确缩表启动的时
间；美联储是否会将特朗普政府的改革失败风险纳入到经济评估中。
        
    巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示，美元的任何反弹在短期内都可
能受限，因围绕美国政治风险的担忧挥之不去。“美元疲软的推动因素并没有消失。我认为
美元不会从当前水准持续上升。”
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元      今日          上日         升贬
 即期成交价格<CNY=CFX     6.7512        6.7505       -0.01%
                   S>                              
     中间价               6.7485        6.741        -0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=CFX  242.99亿美元  224.52亿美元       
                   T>                              
   日内波动幅度(pips)      103        日低6.756    日高6.7457
     今年以来升贬幅度                                   2.94%
 2005年汇改以来升贬幅                                  22.59%
                   度                              
  一年期美元/人民币掉           885                          
                   期                              
                                                   
                                                        
 离岸人民币市场            今日          上日                
     CNH即期              6.7499        6.7478               
 一年期NDF<CNY1YNDFOR     6.886         6.8845               
                  =>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7512；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.8698、6.0841和8.795。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)

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