重发-《全球重要经济事件一览表》--7月26日-8月2日

(重发以整齐格式，内容并无变动) (除特别说明外，均为GMT时间)

7月26日(三)

--中国商务部就金砖国家第七次经贸部长会议举行吹风会，商务部副部长王受文、国际司司长张少刚介绍相关情况(0130)。

--中国国家发改委召开发布会，介绍输配电价改革及价格市场化程度测算有关情况，并答记者问(0700)。

北京--俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫来华举行中俄执法安全合作机制第四次会议和中俄第十三轮战略安全磋商，至27日。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

东京--日本央行副总裁中曾宏在广岛对商界领袖发表讲话(0130)。

悉尼--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0305)。

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1530)。

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1600)。

巴西利亚--巴西央行公布政策决定。

惠灵顿--新西兰央行助理总裁麦克德莫特就经济趋势及其如何帮助该央行实施灵活的通胀目标框架发表演讲。

7月27日(四)

北京--第七次金砖国家安全事务高级代表会议，国务委员杨洁篪将主持会议，至28日。

东京--日本央行公布7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要(2350)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

7月28日(五)

--中国人社部召开新闻发布会，通报2017年第二季度人社工作进展情况(0200)。

明尼苏达州OAKDALE--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个活动的问答环节(1720)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

7月29日(六)

内蒙古库布齐沙漠--第六届库布其国际沙漠论坛，至30日；论坛主题为“绿色‘一带一路’共享沙漠经济”。此次论坛由中国科技部、国家林业局、内蒙古自治区政府、联合国环境署、联合国防治荒漠化公约秘书处共同主办。

7月31日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月1日(二)

悉尼--澳洲央行召开货币政策会议(0430)。

8月2日(三)

札幌--日本央行审议委员布野幸利在与札幌商界领袖的会议中发表谈话。

拉斯维加斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在拉斯维加斯经济俱乐部就“货币政策在培养可持续性增长所扮演的角色”主题发表谈话(1930)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，并无利率决议宣布。

辛辛那提--克利夫兰联储总裁梅斯特在一项社区银行家会议中发表谈话(1500)。

新德里--印度央行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)