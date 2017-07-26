更正-更新版 1-欧股业绩：PSA标致雪铁龙业绩轻松超预估，汽车业务获利能力创新高

(更正：倒数第二段译文有误，改为“13亿欧元、净利达到10.6亿欧元。”，非“13亿美元、净利达到10.6亿美元。”。新增细节和业绩展望。)

路透巴黎7月26日 - 法国汽车制造商PSA(标致雪铁龙)集团公布，上半年营收与获利双双增长并优于分析师的预估，其核心的制造部门获利能力还创下纪录新高。

该公司周三表示，上半年净利增长3.6%至12.6亿欧元(14.6亿美元)。营收增长5%至291.7亿欧元，得益于定价上涨盖过了欧洲和中国市场销量疲弱的影响。

该公司财务长Jean-Baptiste de Chatillon在与记者召开的电话会议中称，核心汽车业务利润率从6.8%跳升至7.3%，创下该公司“纪录新高”。

PSA已从2014年接近破产并接受政府救助的状态中恢复，在降低成本、业务精简和提价举措的提振下，该公司去年汽车业务利润率升至6%。

不过上半年该公司在欧洲销量下滑以及在中国市场大幅放缓的状况，已经引发了对其复苏步伐的担忧。目前PSA正准备从通用汽车手中接过欧宝，今年晚些时候将完成交易。

尽管如此，上半年的业绩还是轻松超越了九位分析师的预估中值，他们原本预计公司上半年营收为289.2亿欧元、汽车业务获利为13亿欧元、净利达到10.6亿欧元。

该公司将欧洲市场业务的全年增幅预估从1%上调至3%，将拉美与俄罗斯市场业务的增幅预估分别从2%和持平上调至增长5%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)