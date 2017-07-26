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10 天前
更新版 1-台湾货币市场：月底效应淡化跨月短率趋跌，有大行微降票券商两周拆款利率
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2017年7月26日 / 上午10点05分 / 10 天前

更新版 1-台湾货币市场：月底效应淡化跨月短率趋跌，有大行微降票券商两周拆款利率

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 跨月短率稳中趋跌
    * 大行微降票券两周拆款利率
    * 短票/RP利率持平区间整理

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北7月26日 - 台湾银行间拆款短率周三续盘旋现有区间。资调人员表示，随着市场跨月资金供给增
温，今有大行微降与票券商承作两周跨月拆款利率至0.39%，料将带动跨月短率区间偏跌，月底效应已逐渐淡
化。
    
    他们指出，由于此前国库借款较多，以及央行周初已增发逾1,500亿台币存单，已陆续消化银行过剩资金
，使目前多数银行间资金情势持平偏松，资金并没有过多急待去化的情况，后续关注明日标售364天期国库券
。
   
     〞现在还是风平浪静的感觉。〞一位资金需求银行交易员说。
    
    台湾财政部将于周四(27日)委托央行标售“财106-8期”国库券，天期为364天。路透调查显示，364天期
国库券决标贴现率料在0.44-0.45%，料略低于7月一年期定存单的0.479%。
    
    至于现金股利发放变数方面，周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129.
9亿台币现金股利。根据央行统计，7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币，8月则将高达6,244亿台
币，总计今年现金股利发放金额达到1.2兆台币，将超过去年的1.16兆台币。 
    
    台湾央行周三傍晚预告，本周五将发行的七天期定存单利率维持在0.20%原水准。
            
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.402                     30.360    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,419.11                  10,463.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.280%               0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.400%               0.184-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%               0.200-0.400%
           
    **短票利率守稳**
 
    短票方面，票券商交易员表示，月底资金缺口偏小，交投以到期续作为主，跨月短票利率持续盘旋在既有
区间，月底紧缩因素并不明显，并留意现金股利发放的影响。
    
    他们指出，本月已经度过台积电上千亿台币股利的发放变数，外资汇出股利并未使资金情势转紧，纵使市
场资金稍有分配不均，也仍可安然度过，月底除了担心台风会不会来搅局外，就没有其他变数。
    
   〝月底应该就这样了，不会有什么变数。〞一位票券交易员说。
        
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%；主交投与上日变化不大。
               
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.34-0.39%，成交量为36.46亿
台币；前日加权平均利率在0.38%，区间在0.36-0.40%，成交量为55.88亿。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.369%，利率区间在0.34-0.38%，成交量为23.6亿台币；前日加
权平均利率在0.396%，利率区间在0.38-0.40%，成交量为29.67亿。
    
    台湾央行周三发行3,562亿台币定存单，发行余额减1亿台币。周四央行定存单金额为2,871亿和周五则为2
,878.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备105亿台币，累计超额准备达9,071亿台币、加计前期1%的超
额准备1兆463亿台币。   
     
    
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日有三档国际板债券交割共计逾6亿美元，但并不影响市
场资金调度，RP利率续处原有区间不变。
    
    他们并称，由于资金缺口偏小，成交多以到期续作为主，而投信端资金略见回流，银行端及寿险端也都多
钱，月底RP利率料将维持区间盘整格局。
    
    〞很安静，这周都这样，也没客户预告走钱。〞一位大型券商交易员说。
    
    今日国际板债券交割变数较多，包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银伦
敦分行发行30年零息债1.00亿美元，以及ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息债3.2亿美元。
    
    此外，本周余日台币还本情况：周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本，周五万
海公司债29亿台币还本；交割方面，周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周
五国库券250亿台币交割。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，跨月天期成交
在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公债附买回利率在0.
27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.
30-0.31%。(完)  

 (审校 杨淑祯)

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