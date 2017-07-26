FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 天前
更新版 1-中国汇市：美元指数反弹人民币续收跌，市场等待美联储决策声明
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月26日 / 上午9点33分 / 10 天前

更新版 1-中国汇市：美元指数反弹人民币续收跌，市场等待美联储决策声明

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元指数反弹人民币续收跌
    * 中间价亦小幅下行
    * 关注凌晨美联储议息决议
    * 人民币整体跟随美指波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月26日 - 人民币兑美元即期周三续收跌，中间价亦小幅下
行。交易员称，美元指数探底企稳，给实需购汇逢低买进美元机会，但汇价在探底6.76元附
近时亦有大行结汇，市场结售汇大体均衡，但仍是净购汇。市场充分预期本次美联储不会加
息，但在等待议息会后声明是否有缩表的更多线索。
    
    他们并表示，从目前看，美国政治风波短期难平且通胀温和，如果缺乏实质性利好，美
元大幅反弹将比较困难。人民币料会整体上继续跟随美元波动，随着市场预期的分化，人民
币将有更多的双向波动。
    
    “等待议息会议出来看看什么情况，可能提到缩表。如果真提到缩表，美元就会小幅反
弹。”一中资行交易员称。
    
    他并表示，6.75是一个比较关键的支撑位，这个位置购汇较多，而在这个位置市场预期
的分歧也比较大。

    亦有外资行交易员指出，人民币贬值压力没那么大了，近期汇价跟美指跟的蛮紧的。
    
    全球汇市方面，美元周三微涨，自前一交易日所及13个月低位回升，因投资者在美国联
邦储备理事会(美联储/FED)政策决定前，削减部分空仓。    
    
    “如果声明措辞没有调整，我们可以预期美元会温和上涨，美联储在下个月的杰克森霍
尔会议上，也会有更好的机会就其政策预期与外界进行沟通，”德国商业银行汇市分析师Ul
rich Leuchtmann称。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.7545        6.7512      -0.05%
               FXS>                             
   中间价              6.7529        6.7485      -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  249.24亿美   242.99亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      61        日低6.7595   日高6.75
                                                   34
   今年以来升贬幅度                                2.89%
 2005年汇改以来升贬                               22.53%
               幅度                             
  一年期美元/人民币          903                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.7552        6.759              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.889        6.8895             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7563；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.8656、6.0426和8.7988。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below