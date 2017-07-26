更新版 1-中国汇市：美元指数反弹人民币续收跌，市场等待美联储决策声明

* 美元指数反弹人民币续收跌 * 中间价亦小幅下行 * 关注凌晨美联储议息决议 * 人民币整体跟随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月26日 - 人民币兑美元即期周三续收跌，中间价亦小幅下 行。交易员称，美元指数探底企稳，给实需购汇逢低买进美元机会，但汇价在探底6.76元附 近时亦有大行结汇，市场结售汇大体均衡，但仍是净购汇。市场充分预期本次美联储不会加 息，但在等待议息会后声明是否有缩表的更多线索。 他们并表示，从目前看，美国政治风波短期难平且通胀温和，如果缺乏实质性利好，美 元大幅反弹将比较困难。人民币料会整体上继续跟随美元波动，随着市场预期的分化，人民 币将有更多的双向波动。 “等待议息会议出来看看什么情况，可能提到缩表。如果真提到缩表，美元就会小幅反 弹。”一中资行交易员称。 他并表示，6.75是一个比较关键的支撑位，这个位置购汇较多，而在这个位置市场预期 的分歧也比较大。 亦有外资行交易员指出，人民币贬值压力没那么大了，近期汇价跟美指跟的蛮紧的。 全球汇市方面，美元周三微涨，自前一交易日所及13个月低位回升，因投资者在美国联 邦储备理事会(美联储/FED)政策决定前，削减部分空仓。 “如果声明措辞没有调整，我们可以预期美元会温和上涨，美联储在下个月的杰克森霍 尔会议上，也会有更好的机会就其政策预期与外界进行沟通，”德国商业银行汇市分析师Ul rich Leuchtmann称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7545 6.7512 -0.05% FXS> 中间价 6.7529 6.7485 -0.07% 成交额<CNYSPTVOL=C 249.24亿美 242.99亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 61 日低6.7595 日高6.75 34 今年以来升贬幅度 2.89% 2005年汇改以来升贬 22.53% 幅度 一年期美元/人民币 903 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7552 6.759 一年期NDF<CNY1YNDF 6.889 6.8895 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7563； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.8656、6.0426和8.7988。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)