重温稿-中国经济：实施创新驱动发展战略推动“双创”，拓展企业融资渠道--国务院

路透北京7月27日 - 中国国务院称，将强化实施创新驱动发展战略，进一步推进“双创”（大众创业、万众创新）深入发展，重点突破科技成果转移转化的制度障碍，探索在战略性新兴产业相关领域率先建立利用财政资金形成的科技成果限时转化制度，并拓展企业融资渠道。

中国政府网周四发布关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见指出，此举为进一步系统性优化创新创业生态环境，强化政策供给，突破发展瓶颈，充分释放全社会创新创业潜能，在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业、万众创新。

“不断完善金融财税政策，创新金融产品，扩大信贷支持，发展创业投资，优化投入方式，推动破解创新创业企业融资难题。”意见指出。

意见称，要在有效防控风险的前提下，合理赋予大型银行县支行信贷业务权限；完善债权、股权等融资服务机制，为科技型中小企业提供覆盖全生命周期的投融资服务；改革财政资金、国有资本参与创业投资的投入、管理与退出标准和规则，建立完善与其特点相适应的绩效评价体系。

意见并强调，要适时推广创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策，引导社会资本参与创业投资；推动国家新兴产业创业投资引导基金、国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金设立一批创业投资子基金。

意见指出，中国还要健全完善创新券、创业券的管理制度和运行机制，在全面创新改革试验区域探索建立创新券、创业券跨区域互通互认机制。

近几年，大众创业、万众创新蓬勃兴起，有效提高了创新效率、缩短了创新路径，已成为稳定和扩大就业的重要支撑、推动新旧动能转换和结构转型升级的重要力量，正在成为中国经济行稳致远的活力之源。（完）

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