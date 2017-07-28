修正-全球金市：金价走稳，投资者静待美国第二季GDP数据

(修正内文第二段分析师的措辞以明确句意)

路透班加罗尔7月28日 - 金价周五持稳，从上日触及的逾六周高位回落，投资者等待今日稍晚的美国第二季GDP数据，从中寻找有关美国经济状况的线索。

“我们的感觉是(GDP)数据将大致落在稍低于2.8%预估值的位置，若如此的话，金价可能再度迎来一次温和上涨，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

“我们预计第二季GDP数据公布前后会有很大的反应。”

0656 GMT，现货金几乎持平于每盎司1,259.10美元。金价有望录得周线小幅上涨，创5月以来周线连涨纪录。

美国8月期金跌0.1%报每盎司1,258.50美元。

美元指数近持平于93.816。

“我认为比较重要的是留意美元走势，观察其是否继续支撑金价，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung表示。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量减少0.45%至791.88吨，周三为795.42吨。

其他贵金属方面，现货银涨0.1%报每盎司16.54美元，预计连续第三周录得周线涨幅。

现货铂金涨0.2%报每盎司924.25美元，但可能三周来首次周线下跌。

现货钯金跌0.1%报每盎司871.25美元，上日触及逾一个月高点。(完)