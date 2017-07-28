更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘随中间价下跌，美指料偏弱人民币仍值得看好

* 人民币收盘随中间价下跌 * 美指探底反弹，人民币多头顺势减仓 * 人民币6.75元附近结汇意愿较强 * 美指料仍整体承压，人民币值得看好 * 需注意美元空头大量离场的冲击 (新增评论和收盘报价) 路透上海7月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘下跌，中间价亦下跌脱离逾 九个月高点。交易员称，美元指数探底反弹，此前人民币多头也顺势减仓离场，但6.75元附 近结汇意愿再度显现；因市场普遍预期美指中期仍继续承压，因此逢高结汇料会延续，人民 币仍值得看好。 他们并表示，目前市场对美元大概率呈弱势的看法日趋一致，而人民币近期紧贴美指波 动，人民币汇率弹性明显提升；但短期需注意美元空头如果大量离场，导致美指较大幅度反 弹的可能性。 “现在美联储货币政策基本利空出尽了，再坏也就这样了，关键的不确定是政治风险， 另外现在美元空头太多，指望美指继续一路下行是不太现实的，美指92-94是这两年交易的 底部区间，”一外资行交易员称。 另一外资行交易员也认为，目前美元更多的只是反弹而已，转为上涨缺乏实质性利好， 但人民币紧随美元波动，波动性明显上升。 两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调 研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售 汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。 另一大行交易员表示，近期市场看多人民币情绪逐渐占据上风，预计人民币将继续上行 ，如果有美元多头需要结汇，在6.75元附近应是合适的时机。 全球汇市方面，瑞郎周五下跌，兑美元料将录得逾22个月最大周线跌幅，此前已突破一 些主要的技术水准。美元兑其他主要货币周五下跌，盘初的微弱反弹消退，今日稍晚将有美 国第二季经济增长数据出炉。 “在欧元/瑞郎冲破1.10水平之后，有一些调整仓位平衡的资金流入，同时在这些价位 的期权障碍不多，因此可能续涨，”丰业银行亚洲外汇销售及交易主管Gerrard Katz表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.7429 6.7376 -0.08% 中间价 6.7373 6.7307 -0.10% 成交额 228.7亿美元 243.1亿美元 日内波动幅度(pips) 88 日低6.749 日高6.7402 今年以来升贬幅度 3.06% 2005年汇改以来升贬幅度 22.74% 一年期美元/人民币掉期 878 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7433 6.7441 一年期NDF 6.8755 6.871 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7426； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.8912、6.0779和8.8255。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)