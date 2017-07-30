重温稿-中国保险：保险资产负债管理监管制度今年底发布，明年起试运行--保监会

路透上海7月29日 - 中国保监会周五发布加强保险资产负债管理有关监管规则的征求意见稿。保监会表示，保险资产负债管理监管的整套制度计划于今年年底正式发布，自2018年起开始试运行。

保监会称，复杂利率环境和市场竞争加剧，导致投资收益波动加大与负债成本刚性的矛盾突出，保险业资产负债匹配难度增加。建立资产负债管理监管制度，能够进一步丰富监管工具、完善监管体系，推动保险公司增强核心竞争力，推动行业回归保障本源和更好地服务实体经济。

下一步，保监会将组织行业开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试工作，进一步完善相关规则，研究制定《保险资产负债管理监管办法》，并组织信息系统的搭建和培训工作。

发布于保监会官方网站的新闻稿显示，保险资产负债管理监管制度的总体框架，是以上述《办法》为总纲，区分财产险公司和人身险公司，分别制定能力评估规则和量化评估规则，从长期经济价值、中期盈利能力、短期流动性和偿付能力底线等多个维度，综合评估资产负债匹配状况和管理能力，依据评估结果实施差异化监管，建立产品监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

对于资产负债匹配状况好且资产负债管理能力强的公司，保监会将适当给予资金运用创新试点、产品试点等政策；对于匹配状况差且管理能力不强的公司，采取限制投资比例和投资能力申请，限制中短存续期产品销售，提高偿付能力要求等监管措施，通过扶优限劣，引导公司主动加强资产负债管理。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)