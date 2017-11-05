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重温稿-《全球汇市》美元上涨，因美国服务业和工厂订单数据强劲
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#市场报道
2017年11月5日 / 晚上10点22分 / 更新于 9 小时前

重温稿-《全球汇市》美元上涨，因美国服务业和工厂订单数据强劲

3 分钟阅读

    * 美元迫近7月来最高水准
    * ISM非制造业指数和工厂订单数据推高美元
    * 比特币触及历史高位7,500美元

    路透纽约11月3日 - 美元周五全面上涨，此前发布的美国工厂订单和服务业数据好于预期，令美元逆转稍
早因10月就业报告不及预期引发的跌势。
    
    在美国工厂订单和ISM非制造业PMI数据公布后，欧元兑美元      跌至平盘以下，降至周一来最低水准，
美元兑日圆      上涨，迫近7月中来最高，抹去稍早的跌幅。
    
    美国供应管理协会(ISM)10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高水准，            美国9月工厂
订单连续第二个月上升，核心资本财订单好于预期。            
        
    美元指数      升至10月27日来最高，迫近近四个月峰值。
    
    本周稍早发布的美国GDP和通胀等数据直指美国经济强劲，美联储可进一步升息，今日的经济数据延续这
一势头。

    “从整体经济表现来看，我们看到美联储可能在12月升息，明年很可能再升息三次，较之我们对其它主要
央行利率前景的预期，这肯定是最乐观的，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说
。
    
    美元稍早跌至日内低位，因10月美国非农就业报告不及预期。
    
    10月非农就业岗位增加26.1万个，为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期，9月数据非常疲
弱。
        
    美元指数连续第三周周线上升，上周百分比涨幅为年内最大。10月为2月以来表现最好的一个月。
    
    数字货币比特币周五再次急升，首次升穿7,000美元，过去一年比特币价值已上涨超过九倍。
        
    周五，比特币          在卢森堡Bitstamp交易平台最高升至7,500美元
        
    “人们不应该对比特币跳涨感到意外。在否定它之前，应该尝试了解它，”美国体育博彩数码平台Unikrn
的执行长Rahul Sood说，“事实上，全球比特币的规模是有限的...较之纸黄金，它是更好的交易商品，较之
法定货币，它更方便。”
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1607   1.1656   -0.42  +10.41   1.0513
    美元/日圆                   114.06   114.08   -0.02   -2.40   116.87
    欧元/日圆                   132.39   132.99   -0.45   +7.51   123.14
    美元/瑞郎                   1.0005   0.9991   +0.14   -1.70   1.0178
    英镑/美元                   1.3074   1.3057   +0.13   +5.98   1.2336
    美元/加元                   1.2761   1.2806   -0.35   -4.98   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6352   6.6060   +0.44   -4.84   6.9726
    澳元/美元                   0.7650   0.7712   -0.80   +6.03   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1615   1.1650   -0.30   +8.38   1.0717
    欧元/英镑                   0.8876   0.8926   -0.56   +4.20   0.8518
    新西兰元/美元               0.6905   0.6912   -0.10   -0.52   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1695   8.1333   +0.45   -5.41   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4897   9.4817   +0.08   +4.45   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4317   8.3933   +0.46   -7.42   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7880   9.7851   +0.03   +2.17   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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