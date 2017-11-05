重温稿-《全球汇市》美元上涨，因美国服务业和工厂订单数据强劲

* 美元迫近7月来最高水准 * ISM非制造业指数和工厂订单数据推高美元 * 比特币触及历史高位7,500美元 路透纽约11月3日 - 美元周五全面上涨，此前发布的美国工厂订单和服务业数据好于预期，令美元逆转稍 早因10月就业报告不及预期引发的跌势。 在美国工厂订单和ISM非制造业PMI数据公布后，欧元兑美元 跌至平盘以下，降至周一来最低水准， 美元兑日圆 上涨，迫近7月中来最高，抹去稍早的跌幅。 美国供应管理协会(ISM)10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高水准， 美国9月工厂 订单连续第二个月上升，核心资本财订单好于预期。 美元指数 升至10月27日来最高，迫近近四个月峰值。 本周稍早发布的美国GDP和通胀等数据直指美国经济强劲，美联储可进一步升息，今日的经济数据延续这 一势头。 “从整体经济表现来看，我们看到美联储可能在12月升息，明年很可能再升息三次，较之我们对其它主要 央行利率前景的预期，这肯定是最乐观的，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说 。 美元稍早跌至日内低位，因10月美国非农就业报告不及预期。 10月非农就业岗位增加26.1万个，为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期，9月数据非常疲 弱。 美元指数连续第三周周线上升，上周百分比涨幅为年内最大。10月为2月以来表现最好的一个月。 数字货币比特币周五再次急升，首次升穿7,000美元，过去一年比特币价值已上涨超过九倍。 周五，比特币 在卢森堡Bitstamp交易平台最高升至7,500美元 “人们不应该对比特币跳涨感到意外。在否定它之前，应该尝试了解它，”美国体育博彩数码平台Unikrn 的执行长Rahul Sood说，“事实上，全球比特币的规模是有限的...较之纸黄金，它是更好的交易商品，较之 法定货币，它更方便。” 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1607 1.1656 -0.42 +10.41 1.0513 美元/日圆 114.06 114.08 -0.02 -2.40 116.87 欧元/日圆 132.39 132.99 -0.45 +7.51 123.14 美元/瑞郎 1.0005 0.9991 +0.14 -1.70 1.0178 英镑/美元 1.3074 1.3057 +0.13 +5.98 1.2336 美元/加元 1.2761 1.2806 -0.35 -4.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.6352 6.6060 +0.44 -4.84 6.9726 澳元/美元 0.7650 0.7712 -0.80 +6.03 0.7215 欧元/瑞郎 1.1615 1.1650 -0.30 +8.38 1.0717 欧元/英镑 0.8876 0.8926 -0.56 +4.20 0.8518 新西兰元/美元 0.6905 0.6912 -0.10 -0.52 0.6941 美元/挪威克朗 8.1695 8.1333 +0.45 -5.41 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4897 9.4817 +0.08 +4.45 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4317 8.3933 +0.46 -7.42 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7880 9.7851 +0.03 +2.17 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)