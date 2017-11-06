更新版 2-香港个股：国泰航空遭建滔化工卖股9.6%予卡塔尔航空，股价最多曾挫近5%

(新增国泰航空的声明)

路透香港11月6日 - 卡塔尔航空以约51.6亿港元向香港建滔化工收购香港主要航空公司--国泰航空约9.61%股份，并将成为后者第三大股东；国泰航空周一早盘股价最多曾挫跌4.85%至两周半低位。

国泰航空就上述股权转让发表声明称，“卡塔尔航空是全球领先的航空公司之一。双方作为‘寰宇一家’联盟的成员，我们会继续与卡塔尔航空紧密合作，发展具建设性的关系。”

建滔化工周一宣布，该公司与附属公司建滔积层板合共出售国泰航空约3.782亿股国泰航空股份，其中约3.56亿股由公司出售，其余由建滔积层板出售，出售相当于每股13.65港元，较国泰航空上周五收盘价13.2港元溢价3.4%。完成出售后，建滔将不再持有国泰航空的股份；公司预期将因出售而录得约8亿港元的收益。

国泰航空今天低开0.45%后，盘中最多曾跌4.85%至12.56港元的10月中以来低点，香港时间10:26跌幅收窄至2.73%，建滔化工盘中曾涨2.82%至49.2港元的纪录新高后，随后升幅收窄至0.1%。

建滔化工去年12月因持有国泰航空股权超过5%而须作出披露，始令其持续吸纳国泰股份的行动曝光。本地媒体今年4月曾引述建滔化工主席张国荣指，未来会继续增持国泰，而基金股东亦建议建滔至少持有国泰至2019年，料届时没有对冲亏损后国泰有望“翻身”。

国泰航空近年因受市场竞争激烈、燃油对冲亏损未止等多项因素，拖累其业绩表现，今年上半年公司业绩转盈为亏，是公司继去年下半年后连续第二个半年亏损。公司并指，不预期经营环境在下半年获得重大改善，但企业转型计划预计在下半年初见成效，并于明年加快显现。

国泰航空大股东为英资综合企业--太古，持股约45%，中国国际航空为持股29.99%的第二大股东。而国泰航空亦为国航的股东，持有对方约19.53股权。

国泰航空与卡塔尔航空为“寰宇一家”伙伴航空公司。卡塔尔航空持有英国航空母公司International Consolidated Airlines Group两成股权、LATAM航空一成股权，以及意大利Meridiana Airlines的49%股份。

建滔化工主要从事制造及销售，包括覆铜面板、印刷线路板等，公司表示购买国泰航空股份属该集团的投资，公司拟将出售所得款项作一般营运资金或其他投资机会用途。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯/曾祥进)