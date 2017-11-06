更新版 1-台湾货币市场：提存期初资金充沛拆款利率持稳，票券和RP利率变化不大

* 银行间短率持稳，提存期初资金宽松 * 大行对票券商一周拆款利率在0.36% * 资金虽宽松，惟短票利率不易往下压 * 债券RP市场资金充裕，利率变化不大 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北11月6日 - 台湾银行间短率周一持稳。资金调度人士表示，因今天是提存期第 一天，整体市场资金充沛，拆款市场亦显得格外安静，且到期都有续做，利率亦无大变化。 各大型票券商资调人员均指出，因各大银行一周拆款利率今天都做在0.36%原水准，加 上市场资金宽松，调度难度不高。 〞今天算平稳，利率没变，到期都有续做，也有少量新增需求。〞一大型银行资调人员 说。 一中型民营资调人员亦称，因是提存期初，拆款市场平静无波，〞超级无敌安静的，没 到期，也没有人打来，大概是(提存期)第一天，大家都不急吧。〞 一大型票券商资调人员则说，提存期初大家都出来丢钱，惟周一票券发行量不大，资金 缺口较小，拆款需求不大，利率无变化，一周大都拆在0.36%，少数民营银行则做在0.35%。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.204 30.172 台湾加权股价指数<.TWII 10,786.19 10,800.77 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.260% 0.170-0.260% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.173-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.270-0.370% **短票利率不易下压** 短票方面，票券商交易员表示，今天是提存期第一天，资金虽然很宽松，但利率不易再 往下压，整体利率变化不大。 他们指出，预计11月资金情况应与10月差不多，但面临12月底的年关，大家还是不敢掉 以轻心，已尽量安排多一些跨年资金。 〞30天期就做在0.38%啊，利率普遍上没有办法往再压下了。〞一大型票券商交易员说 。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日亦同。月内在0.35 -0.37%，上日则在0.36-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.35-0.38%， 成交109.43亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.385%，成交63.53亿台币。 台湾央行周一发行1,809亿台币定存单，发行余额增1,802亿台币。 本周到期定存单金额共2兆649亿台币，余日分别为：周二4,213亿、周三4,377.50亿、 周四8,013.80亿和周五4,037.70亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备负74亿台币，累计超额准备1,116亿台币 、加计前期1%的超额准备2,481亿台币。 **债券RP水位升高** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，因是提存期初，且有较大笔的投信公司基 金申购款，今天市场资金水位又比上周高一些些，且不少人开始安排跨月。 〞今天钱满了，投信有申购款进来，又来丢钱了。〞一大型票券商交易员说，〞跨月有 开高一点点，想要吸引他们多做多跨月的。〞 在证券商方面，交易员均指出，市场资金略偏多，利率则维持不变。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致，公债RP利率主要在0.30-0 .31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率变化不大，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以 上公债RP利率区间在0.26-0.28%，上日亦同；跨月在0.29-0.30%，上日则在0.31%；而在一 周以上公司债RP利率方面，利率区间在0.29-0.32%，上日则在0.29-0.33%；跨月在0.32-0.3 4%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)