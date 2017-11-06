修正-中国期市：大连铁矿石期货涨6%，因钢厂减产提振钢铁价格

(内文第五段应明确为“工厂”，非“冶炼厂”)

路透马尼拉11月6日 - 中国铁矿石期货周一升逾6%至两周最高水准，追随钢铁价格涨势。之前有报导称，中国最大钢铁生产省份产能削减已超过全年目标。

中国要求钢厂在冬季减产，这支撑了钢材价格，市场因此预计对炼钢材料的需求将会回升。

据新华社周五报导，今年以来，河北全省共压减炼钢产能2,555万吨，已超出年度目标。

新华社报导称，为了进一步抑制从11月至明年3月的冬季污染问题，河北省将在包括唐山、邯郸和石家庄在内的主要城市削减钢铁产量50%。

这些措施与包括钢铁生产商在内的中国工厂限产措施一道，帮助紧缩了供应。上海期交所主力螺纹钢合约一度上涨至3,780元人民币(569美元)，为10月25日以来最高，今日收高2.5%，报3,769元人民币。

钢材价格上涨带动铁矿石和炼焦煤价格上扬。

大商所铁矿石期货涨6.1%，收报每吨468元人民币，脱离10月23日以来的日高469元人民币。炼焦煤收涨2.7%，报1,166.50元人民币，稍早触及近三周高位1,174.50元。

虽然中国近期钢铁限产措施打压了现货铁矿石价格，但澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes称“市场越来越看好2018年的需求。”

“鉴于潜在需求预期将维持强劲，一旦限产举措结束，被压制的需求应会涌入市场，”Hynes在报告中称。

根据Metal Bulletin，青岛港交货的铁矿石.IO62-CNO=MB周五报每吨59.88美元，较周四上涨0.2%。该指标现货价格10月31日触及58.52美元，为逾四个月来最低。(完)