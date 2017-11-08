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重温稿-《中国数据观测》非食品价格拉动10月CPI小幅反弹，环保限产致工业放缓
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2017年11月8日 / 晚上11点31分 / 更新于 11 小时前

重温稿-《中国数据观测》非食品价格拉动10月CPI小幅反弹，环保限产致工业放缓

3 分钟阅读

    * 公布内容：中国10月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费
    * 公布时间：11月9日本地时间9:30公布CPI和PPI
    * 11月14日本地时间10:00公布工业等数据
    * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI
 PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI
 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI
 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI
 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI

    
 调查结果        : (同比,%)                                         
                               预估中    前值   预估区间   上年同   预测
                                 值                          期      数
 居民消费价格指数(CPI)           1.8     1.6     1.5~2.0     2.1     46
 工业生产者出厂价格指数(PPI)     6.6     6.9     6.0~7.3     1.2     41
 工业增加值                      6.3     6.6     6.0~7.1     6.1     32
 固定资产投资(不含农户)(1-10     7.4     7.5     7.0~7.6     8.3     30
 月)                                                                
 社会消费品零售总额             10.4     10.3   10.0~10.8   10.0     32
 注：固定资产投资前值为1-9月                                          
 数据。                                                             
 
    路透综合40余家机构预测中值结果显示，中国10月国庆期间旅游餐饮及娱乐等消费较旺
可能带动当月非食品价格回升，CPI同比涨幅略有反弹，PPI涨幅则有所下降，物价形势总体
平稳，通胀压力不大。随着10月起陆续进入取暖季，环保限产措施将影响工业增加值同比增
速较大回落。
    
    中金报告指出，10月食品价格环比有所下降，主要由于蛋类价格下跌、水果上市价格下
行、猪肉需求偏弱价格再度转弱；非食品方面，尽管目前工业上涨传导至中游行业、向生活
资料的传导较为有限，但非食品或仍偏强，纺织及衣着、医疗保健、居住仍有上涨压力。而
PPI因环比涨幅放缓以及高基数效应，带动同比增速回落。
    
    “进入10月，基于环保限产不仅影响供给也影响需求，如钢厂大面积停产导致焦炭需求
疲软，上游行业延续9月下旬以来的调整，”报告称，铁矿石、双焦下跌，有色继续小幅下
跌，而能源类价格也转为下跌，中游行业的传导弱化，化工品、纺织涨幅明显放缓。不过，
橡塑、钢铁、纺织仍有小幅上涨。
    
    兴业证券宏观分析师王涵则进一步指出，高频的流通生产资料价格指数环比涨幅自9月
中旬以来开始回落，指向10月PPI环比、同比均有可能回落。此次供给收缩未能支撑工业品
价格，可能是因为需求端也在收缩。
   
    经济运行方面，10月高频发电煤耗、高炉开工率下滑，指向工业增加值可能相对9月减
速。进入取暖季，部分污染行业生产受限，高炉开工率明显下滑，发电煤耗10月也相对9月
有所下滑。
    
    中金报告也指出，9月工业增加值同比增速为6.6%，经济数据季末跳升影响仍在，但并
未超出市场预期，环保限产对黑色、有色行业影响较大，焦炭、粗钢、钢材、生铁产量下滑
明显。
    
    但进入10月，“2+26”城市环保限产继续发力，焦炭执行错峰生产，延长出焦时间至36
小时以上，相当于限产1/3。10月环保限产对工业生产的影响较大，预计工业增加值同比大
幅回落。
    
    由于存量项目消耗，新开工项目增速不高，投资可能继续小幅回落。王涵表示，近几个
月固定资产投资累计同比趋势下滑，可能是因为存量项目不断消耗、而新开工累计同比增速
却不高所致。在这种效应下，10月投资可能会继续下滑，不过从近期水泥价格继续反弹上来
看，投资可能也不至于太弱，下滑幅度较为有限。
    
    消费方面，今年以来居民消费整体表现较为平稳，但地产相关消费可能偏疲弱；就10月
消费而言，国庆黄金周零售和餐饮企业销售额同比增长25%，创历史新高，旅游对消费的拉
动作用较强，“综合来看，10月消费同比增速较9月进一步回升。”中金预计。
    
    中国此前公布的10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显
，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓
等有关。10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季
度经济开局偏弱。（完）
        
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 (发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良)

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