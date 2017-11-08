重温稿-《中国数据观测》非食品价格拉动10月CPI小幅反弹，环保限产致工业放缓

* 公布内容：中国10月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：11月9日本地时间9:30公布CPI和PPI * 11月14日本地时间10:00公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.6 1.5~2.0 2.1 46 工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.6 6.9 6.0~7.3 1.2 41 工业增加值 6.3 6.6 6.0~7.1 6.1 32 固定资产投资(不含农户)(1-10 7.4 7.5 7.0~7.6 8.3 30 月) 社会消费品零售总额 10.4 10.3 10.0~10.8 10.0 32 注：固定资产投资前值为1-9月 数据。 路透综合40余家机构预测中值结果显示，中国10月国庆期间旅游餐饮及娱乐等消费较旺 可能带动当月非食品价格回升，CPI同比涨幅略有反弹，PPI涨幅则有所下降，物价形势总体 平稳，通胀压力不大。随着10月起陆续进入取暖季，环保限产措施将影响工业增加值同比增 速较大回落。 中金报告指出，10月食品价格环比有所下降，主要由于蛋类价格下跌、水果上市价格下 行、猪肉需求偏弱价格再度转弱；非食品方面，尽管目前工业上涨传导至中游行业、向生活 资料的传导较为有限，但非食品或仍偏强，纺织及衣着、医疗保健、居住仍有上涨压力。而 PPI因环比涨幅放缓以及高基数效应，带动同比增速回落。 “进入10月，基于环保限产不仅影响供给也影响需求，如钢厂大面积停产导致焦炭需求 疲软，上游行业延续9月下旬以来的调整，”报告称，铁矿石、双焦下跌，有色继续小幅下 跌，而能源类价格也转为下跌，中游行业的传导弱化，化工品、纺织涨幅明显放缓。不过， 橡塑、钢铁、纺织仍有小幅上涨。 兴业证券宏观分析师王涵则进一步指出，高频的流通生产资料价格指数环比涨幅自9月 中旬以来开始回落，指向10月PPI环比、同比均有可能回落。此次供给收缩未能支撑工业品 价格，可能是因为需求端也在收缩。 经济运行方面，10月高频发电煤耗、高炉开工率下滑，指向工业增加值可能相对9月减 速。进入取暖季，部分污染行业生产受限，高炉开工率明显下滑，发电煤耗10月也相对9月 有所下滑。 中金报告也指出，9月工业增加值同比增速为6.6%，经济数据季末跳升影响仍在，但并 未超出市场预期，环保限产对黑色、有色行业影响较大，焦炭、粗钢、钢材、生铁产量下滑 明显。 但进入10月，“2+26”城市环保限产继续发力，焦炭执行错峰生产，延长出焦时间至36 小时以上，相当于限产1/3。10月环保限产对工业生产的影响较大，预计工业增加值同比大 幅回落。 由于存量项目消耗，新开工项目增速不高，投资可能继续小幅回落。王涵表示，近几个 月固定资产投资累计同比趋势下滑，可能是因为存量项目不断消耗、而新开工累计同比增速 却不高所致。在这种效应下，10月投资可能会继续下滑，不过从近期水泥价格继续反弹上来 看，投资可能也不至于太弱，下滑幅度较为有限。 消费方面，今年以来居民消费整体表现较为平稳，但地产相关消费可能偏疲弱；就10月 消费而言，国庆黄金周零售和餐饮企业销售额同比增长25%，创历史新高，旅游对消费的拉 动作用较强，“综合来看，10月消费同比增速较9月进一步回升。”中金预计。 中国此前公布的10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显 ，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓 等有关。10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季 度经济开局偏弱。（完） 欲浏览数据页面，请点选 (发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良)