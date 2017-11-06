更新版 1-中国汇市：美指偏强施压人民币小幅收跌，结售汇基本均衡短期延续宽幅波动

* 人民币小幅收跌，中间价亦调低 * 美指偏强施压人民币 * CFETS指数处于高位，人民币续升空间有限 * 短期人民币料仍延续宽幅波动 (新增更多细节) 路透上海/北京11月6日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，中间价则大幅 下调。交易员表示，美国税改等利好逐渐落地或推升美元指数，短期有望施压人民币试探6. 66-6.68元区间支撑；日内结售汇基本均衡，人民币走势基本跟随美元指数，短期料延续宽 幅波动。 他们并指出，虽然今日人民币汇率指数略微调整，但距离9月的年内高点仍仅一步之遥 ，从人民币一篮子整体稳定原则看，人民币兑美元维持横盘或者下行可能性要大于上行可能 性。由于人民币汇率已非中美博弈关键点，美国总统特朗普本周访华料难对汇市产生明显影 响。 “最近美元指数偏强势，应该还有上升的空间。现在人民币汇率已基本是清洁浮动，盘 面也看不出监管的意图，近期就是跟着美指和客盘走了，”一中资行交易员称。 他并表示，近期市场流动性较好，一些交易商比较活跃，价格也挂的比较紧。不过交易 中心对倒量行为管理趋严，对倒量的机构予以警告，但仍有一些机构“花式做量”以助力年 底的排名。 “年底临近市场购汇量还是有保证的，当然购汇需求更多会呈现脉冲式的影响，结汇则 是一个细水长流的过程。”另一中资行交易员称 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上 日微跌0.03%至95.31，但仍距离9月创下的95.36仅一步之遥。 中国国家外管局周一公布的国际收支初步数据显示，今年三季度中国经常账户顺差收窄 至371亿美元，资本和金融账户逆差则扩大至371亿美元。其中，资本账户顺差0.1亿美元， 非储备性质的金融账户逆差72亿美元，储备资产增加299亿美元。 全球汇市方面， 美元兑日圆周一升至近八个月高位，因预期美联储和日本央行的 货币 政策将继续迥异状态，这对美元构成支撑。美国和日本货币政策前景迥异助推了美元/日圆 上涨，分析师称，美联储预期将逐步收紧政策，而日本央行则不急于退出超宽松货币政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6339 6.6295 -0.07% FXS> 中间价 6.6247 6.6072 -0.26% 成交额<CNYSPTVOL=C 283.4亿美元 215.29亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 129 日低6.6419 日高6.62 9 今年以来升贬幅度 4.76% 2005年汇改以来升贬 24.76% 幅度 一年期美元/人民币 946.25 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.633 6.6362 一年期NDF<CNY1YNDF 6.787 6.787 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6358 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7039元、5.8049元和8.6796元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)