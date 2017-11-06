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重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位略低于二级，10年均值4.46%
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2017年11月6日 / 晚上11点33分 / 更新于 8 小时前

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位略低于二级，10年均值4.46%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/7/10年增发债和5年新发债
    * 招标金额：1年：40亿；3年：50亿；5年：60亿元；7年：30亿；10年：120亿
    * 招标时间：1/3/5年：11月7日9:30-10:30；7/10年：11月7日9:30-11:10
    * 受访人数：8位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：3.90%-4.05%；4.35%-4.50%；4.42%-4.55%；4.44%-4.60%；4.40%-4.48%
    * 预测均值：3.97%；4.41%；4.47%；4.54%；4.46%

    路透上海11月6日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一、三、五、七和10年固息债。路透调
查显示，近期现券收益率企稳不过市场情绪仍然谨慎，周一农发债增发情况稍好于预期，但不少受访机构对明
日国开需求也并不特别看好，五期债预测均值仅略低于二级，分别落在3.97%、4.41%、4.47%、4.54%和4.46%
。
    
    上海一银行交易员称，虽然收益率有所上行但感觉配置力量还是有限，国开需求预计也只是平平。
    
    中国农业发展银行周一下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.4368%和4.4852%，对应投标倍数3.
51倍和3.37倍。            
 
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、七和10年期最新收益
率为4.0673%、4.4479%、4.5117%、4.5699%和4.4988%。 
                        
    本次招标的五年债为国开行今年第12期新发债，一、三、七和10年分别为国开行今年第11期CN170211=CF
XS、第九期               、第八期               和第15期               的增发债，票面利率分别为
3.83%、4.14%、4.30%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                2017年第11/9/8/15期增发债和第12期新发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：40亿；3年：50亿；5年：60亿元
                      7年：30亿；10年：120亿
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    招标时间          1/3/5年：11月7日9:30-10:30
                      7/10年：11月7日9:30-11:10
    招标方式          单一价格或利率（荷兰式）
    缴款日            11月9日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；
                      10年：2017/8/24
    分销期            11月8日-11月9日
    上市日            11月13日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；
                      5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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