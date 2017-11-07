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更新版 1-中国新债：河南下周一将发行386.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年
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2017年11月7日 / 凌晨2点08分 / 1 天前

更新版 1-中国新债：河南下周一将发行386.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

 (新增土储专项债)
    路透上海11月7日 - 中国河南省财政厅周一晚间公告称，将于下周一(13日)招标发行总额386.1005亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。
    
    公告显示，一般地方债期限含三年、五年、七年和10年，其中新增债券7.977亿元，置换债券269.6906亿元；专项债期限为10年，其中新增债券0.77亿元，置换债券107.0369亿元；本次还有一期土地储备专项债将发行，为五年品种，金额0.626亿元。
    
    中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限    规模(亿元)         招标时间         起息日
       一般债券          3年     34.6676     11月13日14:00-14:40   11月14日
                         5年       103                                 
                         7年        65                                 
                        10年        75                                 
         小计                    277.6676                              
    专项债券(普通)      10年     107.8069    11月13日15:00-15:40   11月14日
    土地储备专项债       5年      0.626      11月13日15:00-15:40   11月14日
         总计                    386.1005                              
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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