更新版 1-中国新债：河南下周一将发行386.1亿元一般和专项地方债，期限3-10年

(新增土储专项债) 路透上海11月7日 - 中国河南省财政厅周一晚间公告称，将于下周一(13日)招标发行总额386.1005亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。 公告显示，一般地方债期限含三年、五年、七年和10年，其中新增债券7.977亿元，置换债券269.6906亿元；专项债期限为10年，其中新增债券0.77亿元，置换债券107.0369亿元；本次还有一期土地储备专项债将发行，为五年品种，金额0.626亿元。 中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 起息日 一般债券 3年 34.6676 11月13日14:00-14:40 11月14日 5年 103 7年 65 10年 75 小计 277.6676 专项债券(普通) 10年 107.8069 11月13日15:00-15:40 11月14日 土地储备专项债 5年 0.626 11月13日15:00-15:40 11月14日 总计 386.1005 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 边竞；审校 张喜良)