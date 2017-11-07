更新版 1-新债招标：中国宁夏五和10年专项地方债利率仍落在区间下限--业内人士

(新增专项债招标结果) 路透上海11月7日 - 业内人士周二透露，中国宁夏回族自治区上午招标的五年和10年期专项地方债，中标 利率均为3.88%，仍落在投标区间下限，投标倍数分别为3.42倍和2.38倍。 宁夏稍早招标的五年、七年和10年期一般地方债，中标利率分别为3.88%、3.92%和3.88%，均落在投标区 间下限，投标倍数分别为3.92倍、3.22倍和2.87倍。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利 投标倍 上浮幅 发行期 ) 率 数 度 一般债券 5年 6 3.88% 3.92 0bp 11月8日 7年 6 3.92% 3.22 0bp 10年 8.7664 3.88% 2.87 0bp 小计 20.7664 专项债券 5年 2.1607 3.88% 3.42 0bp 11月8日 10年 5 3.88% 2.38 0bp 小计 7.1607 总计 27.9271 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)