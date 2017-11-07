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更新版 1-新债招标：中国宁夏五和10年专项地方债利率仍落在区间下限--业内人士
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2017年11月7日 / 凌晨3点23分 / 1 天前

更新版 1-新债招标：中国宁夏五和10年专项地方债利率仍落在区间下限--业内人士

2 分钟阅读

 (新增专项债招标结果)
    路透上海11月7日 - 业内人士周二透露，中国宁夏回族自治区上午招标的五年和10年期专项地方债，中标
利率均为3.88%，仍落在投标区间下限，投标倍数分别为3.42倍和2.38倍。 
    
    宁夏稍早招标的五年、七年和10年期一般地方债，中标利率分别为3.88%、3.92%和3.88%，均落在投标区
间下限，投标倍数分别为3.92倍、3.22倍和2.87倍。    
     
    上述一般债和专项债均全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    
    具体发行明细如下：   
   类别    期限  规模(亿元  票面利   投标倍   上浮幅     发行期
                     )      率       数       度       
 一般债券  5年       6       3.88%    3.92      0bp     11月8日
           7年       6       3.92%    3.22      0bp         
           10年   8.7664     3.88%    2.87      0bp         
   小计           20.7664                                   
 专项债券  5年    2.1607     3.88%    3.42      0bp     11月8日
           10年      5       3.88%    2.38      0bp         
   小计           7.1607                                    
   总计           27.9271                                   
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮30%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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