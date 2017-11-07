更新版 1-台湾货币市场：资金充沛拆款利率稳中略松动，买票需求旺利率不变

* 资金更趋充沛，银行间短率稳中略松动 * 钱多买票需求殷切，利率则维持不变 * 债券RP市场资金续呈宽松，利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北11月7日 - 台湾银行间短率周二稳中略松动。资金调度人士称，今天市场资金 更趋充沛，本地和外商银行一大早就到处打电话推销资金，利率大都维持于上日水准，但已 有大型商银态度略松动，进一步拉低拆款利率。 他们表示，提存期初市场普遍多钱，不少外商银行更是钱满为患，拆款需求仍不强劲， 到期未全数续做，但仍有零星新增需求。 〞钱非常、非常、非常多，多一个夸张的地步，就连从来没有往来的外商也打来问我有 没有缺，要不要钱。〞一大型银行资调人员说，〞外商七天期利率很低，就跟隔拆一样。〞 一大型银行资调人员亦称，市场资金依旧偏多，拆款到期未全数续做，但利率不变，对 票券商一周仍做在0.36%，对银行则在0.25-0.30%。 票券商方面，资调人员表示，资金多、缺口小，大型银行利率大致维持于上日水准，但 已有部分大型商银行进一步拉低利率，一周拉低至0.34-0.35%。 〞一早就有大银行打来，利率低到让人跌破眼镜，一周只开在0.34%和0.35%。〞一大型 票券商资调人员说，〞没办法，只好去退利率比较高的。〞 本地时间17:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.170 30.204 台湾加权股价指数<.TWII 10,840.34 10,786.19 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.280% 0.170-0.260% --一周拆款利率区间 0.173-0.360% 0.175-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.200-0.360% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金更趋浮滥，买票需求殷切，一大早就有不 少银行上门要买票，利率则维持于上日水准，但月内利率应机会略微下调。 他们表示，从上周五央行标售364天期加权平均得标利率进一步走低，加上近来各外商 银行普遍钱满为患，及台币续呈升值来看，显示外资没有明显的汇出动作，预估月内和年内 资金应相当充沛。 〞今天应该会多钱，大家都来要票，一大早电话就接不完。〞一大型票券商交易员说， 〞看起来不要说月内，年内应该也不缺(钱)。〞 台湾央行上周五标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.43 4%。该结 果低于市场预估的0.435-0.445%，较前次标售均标0.443%走跌0.9基点；并呈〞连11跌〞， 创近一年新低。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日亦同；月内亦同于 上日水准，在0.35-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.39%， 成交153.69亿台币；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.35-0.38%，成交109.43亿台币。 台湾央行周二发行4,214亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周到期定存单金额共2兆649亿台币，余日分别为：周三4,377.50亿、周四8,013.80亿 和周五4,037.70亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备负50亿台币，累计超额准备960亿台币、 加计前期1%的超额准备2,325亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天市场资金续呈宽松状态 ，惟考量接下来还有年底等因素，利率均持平于上日水准。 〞今天只有投信小量丢钱，利率一样，很平静，利率也没什么变化。〞一大型证券商交 易员说，〞银行都是多钱，随时跟他们拿有。〞 一大型票券商交易员亦称，今天资金有进有出，但大致上平稳，利率亦无大变化，〞利 率都跟昨天一样，很无聊。〞 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平，公债RP利率主要在0.30-0.31%；公 司债RP利率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同，极短天期利率在0.22-0.23%； 一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%；跨月在0.29-0.30%；在一周以上公司债RP利率方面 ，利率区间在0.29-0.32%；跨月在0.32-0.34%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)