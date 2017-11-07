更正-金属期市：沪镍在涨跌互见的市场中上扬，得益于电动车蓬勃发展的前景

(更正：因英文有误，第四段改为“收高1.17%”，非“收高1.7%”。)

路透悉尼11月7日 - 期镍周二在中国金属期货中涨幅居前，继隔夜伦敦市场大涨后继续上扬，因电动汽车的电池市场显现正面需求讯号。

镍比其它金属获得更多的投资支持，因市场预期蓬勃发展的电动车行业所带来的需求，将日益对不锈钢生产相关的传统镍消费带来补充。

嘉能可估计，若全球汽车业仅有10%的车辆转为电动车，那么就将产出40万吨的镍需求，当前的市场消费量约为200万吨。

上海期镍主力合约收高1.17%，报每吨102,930元人民币(15,538.01美元)，略低于周一所创一年高点。

不过LME期镍略微回落，0700GMT时报每吨12,880美元，交易员称，这是因为期镍周一上涨1.5%后出现了获利了结。

该合约上周触及13,000美元上方的高位，这是2015年6月来的最高水准，周线上涨近10%。

但凯投宏观(Capital Economics)在报告中警告称，对电池生产商需求增长的预期过度了。

“需要牢记的是电动汽车电池需求只占到当前镍产量的1-2%，而不锈钢行业占到约65%，”凯投宏观说，“目前而言，不锈钢市场的趋势仍将是决定镍需求前景的关键。”

非洲最大的铜生产国--刚果民主共和国今年前九个月的铜产量同比增加9.3%。

斯洛文尼亚国营坏帐银行DUTB周一表示，正为金属产品制造商Mariborska Livarna Maribor (MLM)询问潜在买家的兴趣。

中国商务部已向世界贸易组织提出要求，就近期美国对中国进口铝箔课征反倾销税一事进行磋商。

LME期铜小幅上涨至每吨6,981美元，隔夜上涨1.1%。

上海期铜收盘涨0.57%。(完)