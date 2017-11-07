更新版 1-新债招标：中国山东3/5/7年一般债利率较下限上浮9-23bp--业内人士

(新增一般债招标结果) 路透上海11月7日 - 业内人士周二透露，中国山东省下午招标的三、五和七年期一般地方债，中标利率分 别为3.78%、4.05%和4.15%，较投标区间下限上浮9、17和23个基点（bp）；三期债投标倍数分别为2.12倍、3. 24倍和2.82倍。 山东稍早招标的两期五年专项地方债，中标利率分别为4.06%和4.05%，较投标区间下限上浮18和17个bp， 同时招标的七年专项地方债，中标利率4.22%，较区间下限上浮30bp；三期债投标倍数分别为2.44倍、3.31倍 和1.76倍。 上述一般债规模为97.13亿元，其中新增债券2.6亿元，置换债券94.53亿元；专项债规模为113.29亿元， 其中新增债券30亿元，置换债券83.29亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍数 上浮幅度 发行期 ) 专项债券 5年(22期 48.79 4.06% 2.44 18bp 11月8日 ) 5年(24期 4.5 4.05% 3.31 17bp ) 7年 60 4.22% 1.76 30bp 小计 113.29 一般债券 3年 71.45 3.78% 2.12 9bp 11月8日 5年 12.97 4.05% 3.24 17bp 7年 12.71 4.15% 2.82 23bp 小计 97.13 总计 210.42 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，而在区间上限方面，一般债中三年期品种上限为前述 平均值上浮15%，其余期限上限则全部为上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良/杨淑祯)