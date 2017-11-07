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更新版 1-新债招标：中国山东3/5/7年一般债利率较下限上浮9-23bp--业内人士
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2017年11月7日 / 早上7点53分 / 更新于 1 天前

更新版 1-新债招标：中国山东3/5/7年一般债利率较下限上浮9-23bp--业内人士

2 分钟阅读

 (新增一般债招标结果)
    路透上海11月7日 - 业内人士周二透露，中国山东省下午招标的三、五和七年期一般地方债，中标利率分
别为3.78%、4.05%和4.15%，较投标区间下限上浮9、17和23个基点（bp）；三期债投标倍数分别为2.12倍、3.
24倍和2.82倍。    
    
    山东稍早招标的两期五年专项地方债，中标利率分别为4.06%和4.05%，较投标区间下限上浮18和17个bp，
同时招标的七年专项地方债，中标利率4.22%，较区间下限上浮30bp；三期债投标倍数分别为2.44倍、3.31倍
和1.76倍。    
     
    上述一般债规模为97.13亿元，其中新增债券2.6亿元，置换债券94.53亿元；专项债规模为113.29亿元，
其中新增债券30亿元，置换债券83.29亿元。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：   
   类别       期限    规模(亿元  票面利率   投标倍数      上浮幅度       发行期
                          )                                            
 专项债券   5年(22期    48.79      4.06%      2.44          18bp        11月8日
               )                                                       
            5年(24期     4.5       4.05%      3.31          17bp            
               )                                                       
              7年        60        4.22%      1.76          30bp            
   小计                113.29                                               
 一般债券     3年       71.45      3.78%      2.12          9bp         11月8日
              5年       12.97      4.05%      3.24          17bp            
              7年       12.71      4.15%      2.82          23bp            
   小计                 97.13                                               
   总计                210.42                                               
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标
日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，而在区间上限方面，一般债中三年期品种上限为前述
平均值上浮15%，其余期限上限则全部为上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良/杨淑祯)

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