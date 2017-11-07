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更新版 1-中国汇市：人民币微收升，午后美元指数走强打压人民币缩减涨幅
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2017年11月7日 / 上午9点08分 / 更新于 21 小时前

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，午后美元指数走强打压人民币缩减涨幅

2 分钟阅读

    * 人民币微收升，中间价亦调升
    * 午后美指转强，人民币缩减升幅
    * 当前人民币处于可上可下位置
    * 短期料延续6.62-6.65区间双向波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月7日 - 人民币兑美元即期周二微收升，中间价亦小幅调
升。交易员表示，盘初人民币随中间价走升，午后随着美元指数走强，人民币回吐部分涨幅
。目前人民币汇率处于可上可下的位置，短期料人民币在6.62-6.65的区间内双向波动。
    
    他们并表示，人民币进入双向波动后，市场的单边预期也基本释放，监管层退出常态式
干预，短期波动多由市场自发，随机性也较强。即便在美国总统特朗普访华期间，料人民币
维持震荡走势，没有维稳的必要。
    
    “十九大期间都没干预，特朗普访华期间估计更不会了。现在市场都会实现自发维稳，
美元上涨后逢高结汇的行为还是蛮多的，预计最近汇价保持震荡。”一外资行交易员称。
    
    亦有一中资行交易员表示，年内美联储加息前，人民币多少还是有些向下的压力的，但
真的加息完了之后，就要重新看市场的预期了。
    
    全球汇市方面，美元周二走势迟滞，兑日圆脱离八个月高位，因美国共和党人能否让税
改议案及时在国会获得通过，仍存在不确定性，拖累美国公债收益率(殖利率)下滑。[FRX/C
N]
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.6324        6.6339      0.02%
               FXS>                              
   中间价               6.6216        6.6247      0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  288.13亿美元  283.4亿美元       
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      135        日低6.6347   日高6.62
                                                    12
   今年以来升贬幅度                                 4.78%
 2005年汇改以来升贬                                24.79%
               幅度                              
  一年期美元/人民币           956                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.6344        6.6249             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.787         6.787              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6319
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.685元、5.8096元和8.7216元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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