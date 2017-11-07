重温稿-《中国新债预测》两年和五年续发国债加权收益率均值3.63%和3.89%

* 招标品种：财政部2/5年续发国债

* 招标金额：两年280亿元人民币；五年320亿元

* 招标时间: 周三(11月8日)10:35-11:35

* 受访人数: 12位(银行、券商)

* 预测区间：两年：3.57%-3.68%(加权)/3.60%-3.75%(边际)

* 五年：3.86%-3.92%(加权)/3.88%-3.97%(边际)

* 预测均值: 两年：加权3.63%/边际3.69%(按各家机构预测值平均)

* 五年：加权3.89%/边际3.92%(按各家机构预测值平均)

路透上海11月7日 - 中国财政部周三将招标续发两年和五年期固息国债。路透调查显示，债市在短期企稳后再度走弱，市场信心仍较为脆弱，尽管目前利率水平已处高位，但配置户对利率债的需求也一直不愠不火，料明日新债也难有亮点，两期债加权收益率预测均值分别为3.63%和3.89%。

“现在大家止损都很小的，3-4个（基）点就开始止损了。这种市况两年这种期限的（中标结果）估计要飞，”上海一银行交易员称。

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.8871%。

另一上海的银行交易员透露，因对明日招标结果预期不佳，二级市场上，明日续发的五年标的券170021券收益率盘中震荡上行，最新成交在3.92%附近。而两年品种因为是非主流品种，今日并无成交。

北京一券商交易员谈到，两年国债交易活跃度虽然很低，不过二级市场中有一些剩余期限相近的个券可以参考，比如170002券，剩余期限在2.2年左右，目前成交在3.65%-3.70%区间附近。

国开行上午招标增发的1-10年五期债中，三年和五年稍偏低，其余三个品种与预期相近。

明日招标的两期债为今年第十九期国债第二次续发及第二十一期国债第一次续发。

两期债均采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为11月8日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的两期国债当日停止交易一天，招标结束至11月9日进行分销；11月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

两期续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。两年期自9月14日开始计息，票面利率3.50%，按年付息，发行手续费为承销面值的0.05%；五年期自10月19日开始计息，票面利率3.73%，按年付息，发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，两年期投标标位变动幅度为0.02元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；五年期投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)