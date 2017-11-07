更新版 1-中国数据：10月末外储续回升至一年新高，未来料保持总体稳定

* 外储连九个月回升，10月末外储升至一年新高

* 资金流入成为外储增加的主因

* 未来外储规模料保持基本稳定，甚至有望继续小升 (新增评论和更多细节)

路透北京11月7日 - 中国10月末外储连续九个月回升，并创下一年高点。剔除非美货币贬值导致的估值因素，资金流入和央行被动从市场买入外汇已成为外储规模增加的主要原因。

而随着监管层退出对汇市的常态化干预，汇率基本形成市场化的清洁浮动，预计未来外储规模将保持基本稳定，甚至有望继续小升。

中国央行周二公布，10月末中国外汇储备为31,092.13亿美元，为2016年10月以来最高水准；环比则增加7.03亿美元，为连续第九个月增加。9月为增加169.83亿美元。

据路透测算，10月当月主要储备货币中的欧元、日元和英镑兑美元分别贬值1.42%、1.01%和0.85%，而10月当月美元指数则上涨1.59%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么10月由于汇率波动造成外汇储备估值大约减少116亿-127亿美元。

这就意味着，10月因资本流入和监管层被动买入所导致的外汇储备增加大概在123-134亿美元左右。而上月增加规模约为195亿美元。

外管局有关负责人在答记者问中指出，10月中国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋向均衡，外汇供求处于基本平衡状态。国际金融市场上，非美元货币相对美元下跌，资产价格有所上升，综合各因素后，外汇储备规模保持基本稳定。

“（展望未来）中国跨境资金流动和国际收支保持平衡有序的基础将更加坚实，有利于外汇储备规模保持总体稳定，”外管局称。

交行金融研究中心高级分析师刘健亦指出，10月美元反弹，欧元、日元等货币对美元不同程度贬值，汇率估值效应为负向贡献。但美国股市再创新高，外储投资收益带来一定的正向贡献。10月贸易顺差有望扩大，一定程度也有助于外储回升。总体来看，预计10月外汇可能小幅净流入。

“在人民币汇率稳定性增强，市场主体投融资行为更加理性，跨境资金流动短期内有望保持基本稳定，增减幅度均可能较小。”刘健称。

今年以来中国外汇储备累计增加986.96亿美元，2016年全年外储则减少3,198.45亿美元，但较2015年5,126.56亿美元的减少额所收窄。

央行同时公布，10月末官方储备资产中黄金储备为752.38亿美元，环比减少7.67亿美元。以盎司计，10月末黄金储备为5,924万盎司，为连续13个月维持在该水平。

而以SDR计值的10月末外汇储备为22,134.58亿SDR，较上月增加139.82亿SDR，上月为增加121.62亿SDR。

外管局此前公布的国际收支数据显示，前三季度中国储备资产因国际收支交易增加589亿美元，上年同期为减少2,941亿美元，其中，外汇储备增加598亿美元。(完)

更多细节，请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)