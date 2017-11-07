重发-欧洲汇市：英镑在审慎乐观氛围下持稳，关注英国退欧谈判

(重发以补上倒数第三段的漏字)

路透伦敦11月7日 - 英镑兑美元周二大致持平，上周戏剧化下跌后延续周一的涨势，即将展开的新一轮英国退欧谈判提高投资人审慎乐观的氛围。

英国与欧盟周四将进入下一个阶段的退欧协商，商界和投资人都在等待协商转移到未来英国和欧盟间的贸易关系上面。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的政府周二表示，即将向议会送交一份法案，好让英国在退出欧盟时可以推进独立的贸易政策。

英国政府称，这项贸易提案包含的条款将帮助英国在退欧后将现有的欧盟自贸协定转为英国自贸协定。

“市场目前将(英退)过渡协议纳入汇价的考量因素中，而过渡协议对英镑的影响还不错，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Sam Lynton-Brown说道。

“但这突显了一个弱点。如果市场人气转变，如果市场开始押注‘无协议’情况，那就可能打压英镑，”他补充道。

英镑兑美元周二下跌0.2%，报1.3150美元，抹去了周一的微弱涨幅。

英镑兑欧元持稳于0.88英镑，欧元兑美元触及三个半月低位。

尽管录得温和反弹，但英国保守党政府是否有能力带领英国达成强有力的退欧协议存在不确定性，令英镑持续承压。

投资者正在关注英国经济健康状况的线索；英国经济形势或许会影响英国央行未来的升息计划。上周该央行进行了历史性的升息。(完)