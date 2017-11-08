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更新版 1-中国汇市：人民币微收跌交投活跃，市场对特朗普访华反应平淡
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#亚洲
2017年11月8日 / 上午9点05分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币微收跌交投活跃，市场对特朗普访华反应平淡

3 分钟阅读

    * 人民币微收跌，中间价亦小跌
    * 市场结售汇基本均衡
    * 市场对特朗普访华反应平淡
    * 贸易数据对汇率影响不大
    * 后续或可能测试9月触及低点

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海11月8日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价亦小跌。交易
员表示，美国总统特朗普今日开始访华，市场反应平淡，汇率问题非本次中美博弈焦点，对
人民币的实际影响料有限，今日公布的贸易数据对汇率亦无明显影响。日内客盘结售汇基本
均衡，而自营交投活跃，市场流动性较好。
    
    他们并表示，美联储12月加息预期或支持美元指数偏强，未来人民币可能测试9月底触
及的低点；当然市场对弹性上升的人民币汇率逐渐脱敏，除非明显的单边走势，汇率问题难
成市场关注焦点。
    
    “上午市场很平静，下午好像是自营来回做，大的做市商借助外盘波动做个趋势。”一
中资行交易员称，“这段时间流动性都很好，一方面机构愿意做量，另一方面汇率没有趋势
性预期，也适合交投。”

    亦有中资行交易员表示，特朗普来中国短期应该没什么影响，人民币比较自由的波动已
经有段时间了，估计监管层也不担心汇率波动，也没听说维稳汇率，这和之前有明显不一样
。
    
    中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示
内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势，其对国内生产总值（GDP
）的贡献由去年的负转为今年的正。
    
    全球汇市方面，美元周三全线下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，这
是讨论中的美国税改计划的核心内容之一。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6343         6.6324       -0.03%
               FXS>                                
   中间价               6.6277         6.6216       -0.09%
 成交额<CNYSPTVOL=C   291.2亿美元   288.13亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       122        日低6.6444    日高6.63
                                                      22
   今年以来升贬幅度                                   4.75%
 2005年汇改以来升贬                                  24.75%
               幅度                                
  一年期美元/人民币            958                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期               6.638          6.641              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7895          6.782              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6373
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.6963元、5.8311元和8.723元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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