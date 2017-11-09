重温稿-台湾货币市场：资金宽松银行间短率往低位靠拢，短票及RP利率持稳

* 资金宽松，银行间短率略往低位靠拢 * 短票利率持稳，开始安排长天期资金 * 债券RP市场资金偏多，利率均无变化 记者 罗两莎 路透台北11月8日 - 台湾银行间短率周三略往低位靠拢。资金调度人士表示，今天资金 持续宽松，提存期初拆款需求不大；利率方面，除大型银行维持原利率不变，大型商银及民 营银行利率大多往低位靠拢。 他们指出，今天票券商一周拆款利率做在0.35%渐增，惟资金缺口不大，需求不强，大 都是到期续做，至于剩余的资金只好排队等待央行冲销。 〞今天只拆出去一点点，打(电话)去大家都不缺钱，只好等下午排老大(央行)，看起来 这一旬没有什么需求。〞一大型商银资调人员说。 两位大型银行资调人员均称，持续于拆款市场供应资金，惟需求平平，利率则不变，对 票券一周在0.36%。 另一大型银行资调人员则说，资金偏多因而把利率略微下调，对票券商一周自0.36%降 为0.35%，〞钱多，顺应市场把利率拉低一些些。〞 票券商资调人员均指出，资金充沛，但缺口很小，一周拆款利率已有不少做在0.35%或0 .355%。 台湾央行周三傍晚预告，周五(10日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。 本地时间18:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.187 30.170 台湾加权股价指数<.TWII 10,818.99 10,840.34 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.280% 0.173-0.280% --一周拆款利率区间 0.170-0.360% 0.173-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.190-0.360% **短票利率持稳* 短票方面，票券商交易员称，今天市场资金还是很多，虽然有少数银行到期未续，但票 很快就被抢走，利率则持稳于上日水准。 他们指出，11月应该没有特殊的紧缩因素，且从昨天公布的消费者物价指数低于市场预 期来看，短期内央行不致升息；不过，考量12月底的年关因素，最近已开始调控，除逐步降 低拆款，亦安排较长天期资金，利率不敢再压低。 〞利率跟昨天一样，跨月大都在0.37-0.38%，不做月内，因为没什么缺口。〞一大型票 券商交易员说。 台湾主计总处周二公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期减0.32%， 低于市场预期年减0.25%，并创逾两年新低。]nT8T1KT00H] 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，同于上日水准；月内在 0.35-0.37%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.38%， 成交59.77亿台币；前日加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.39%，成交153.69亿台币。 台湾央行周三发行4,378.5亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周到期定存单金额共2兆649亿台币，余日分别为：周四8,013.8亿和周五4,037.7亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备负124亿台币，累计超额准备819亿 台币、加计前期1%的超额准备2,184亿台币。 **债券RP利率无变化** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，资金依旧偏多，今天RP市场平 静无波，利率大致持稳，几乎没有变化。 〞资金还是偏多，利率不变，今天以续做为主。〞一大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦无变化，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以 上公债RP利率区间在0.26-0.28%；跨月在0.29-0.30%；在一周以上公司债RP利率方面，利率 区间在0.29-0.32%；跨月在0.32-0.34%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)