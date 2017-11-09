更正-全球金市：金价持稳在近三周高点，因美元走强

(更正：因英文原文有误，内文最后一段应为“连降六日”，非“连降五日”)

路透11月9日 - 金价在上日触及近三周高点后在周四盘初持稳，因美元走强；钯金则继续徘徊在周三触及的逾16年高点附近。

0101GMT，现货金接近持平，交投在每盎司1,280.81美元，周三则涨0.4%，并触及10月20日以来的最高位1,287.13美元。

美国12月期金跌0.2%至每盎司1,281.40美元。

现货钯金上涨0.1%报每盎司1,014.25美元。钯金周三触及1,019美元的2001年以来最高价位。

美元指数涨0.1%。

亚洲股市周四徘徊在10年高位附近。美国股市周三再创新高。

国际货币基金组织(IMF)周三敦促日本保持其大规模货币刺激，以推高消费者物价，这呼应了一日本央行委员的观点，并巩固了日本货币政策将保持宽松的预期。

行业官员和分析师称，2017年第四季印度黄金进口可能较上年同期减少四分之一，因重要节庆日期间需求疲弱，且投资者从股票等风险更高的资产寻求较好的回报。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量下降0.14%至843.09吨，连降六日。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)