更新版 1-中国数据：10月通胀略超预期料年内持稳，货币政策仍中性侧重防风险

* 季节性因素拉动10月CPI涨幅上升 * PPI涨幅或见顶，冲高回落概率大 * 通胀对货币政策的影响仍为中性 (新增更多数据细节和评论) 路透北京11月9日 - 中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨 拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月 持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。 分析师认为，尽管10月CPI、PPI均超市场预期，但货币政策进一步收紧的概率较低，接 下来还会继续保持目前稳健的货币政策，把防风险放在更重要的位置，加大对影子银行清理 整顿和对地方债务的规范。 “未来随着经济、大宗商品价格的逐步回落，非食品同比与PPI同比可能并不会‘一骑 绝尘’，通胀压力上有顶，市场不必对此过度担忧。”九州证券经济学家邓海清称。 他指出，从历史经验来看，CPI同比不超过2.5%，央行一般不会通过收紧货币来控制通 胀压力，因此，从通胀上看，货币政策进一步收紧的概率较低，“不松不紧”是货币政策主 基调。 中国国家统计局周四公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，略 高于路透调查预估中值的1.8%，为今年以来的次高，前高是今年1月同比上涨2.5%。1-10月C PI同比上涨1.5%，PPI上涨6.5%。 10月CPI环比上涨0.1%，低于路透调查预估中值0.2%；PPI环比上涨0.7%；10月CPI中的 食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。 统计局城市司高级统计师绳国庆指出，在10月份1.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘 尾因素约为0.4个百分点，比上月增加0.2个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。食品价 格中，猪肉价格下降10.1%，影响CPI下降约0.28个百分点；非食品价格中，医疗保健类价格 上涨7.2%，居住类价格上涨2.8%，教育文化和娱乐类价格上涨2.3%。 “10月份的CPI涨幅主要受10月份节假日因素影响，虽然是年内次高但整体走势仍较平 稳，考虑到季节性因素，冬季蔬菜价格通常会所上涨，估计后两个月CPI同比涨幅有可能会 维持在2%左右甚至会突破。”中国国际经济交流中心研究员张永军强调，整体物价走势仍属 于平稳，上涨压力并不大。 国信宏观固收董德志、李智能则认为，考虑到10月高频指标亦明显高于季节性但实际公 布非食品环比低于季节性，预计11月非食品环比高于季节性的可能性不大。考虑到去年11月 整体CPI的高基数影响，预计今年11月CPI同比将重新回落至1.6%。 超预期的通胀数据出炉后，国债期货迅速回落并翻绿，但稍后反弹，10年国债期货主力 合约T1803早盘小幅收跌0.03%。 浏览通胀数据图表，点选链接：tmsnrt.rs/2zof3xc **PPI涨幅或已见顶** 此前市场普遍预计10月份的PPI同比涨幅将有所回落，但10月数据与9月持平。张永军称 ，这显然与国际市场价格关联比较密切，而近期国际市场原油等价格在上涨，后续应关注国 际市场价格对PPI的影响。 在申万宏源首席宏观分析师李慧勇看来，10月PPI的上涨与国内旺季叠加环保限产有关 ，也和最近世界经济景气带来的需求趋旺有关，10月IMF上调全球主要经济体的预测就是一 个印证。 不过他认为PPI波动中回落还是大趋势，一是由于基数提高，二是供给侧改革希望改变 物价过低的状况，但也不想形成更高的通胀压力，也会调节供给侧改革力度，不至于出现扎 堆上涨。 统计局的绳国庆解读，在10月6.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为3.2个 百分点，新涨价因素约为3.7个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延 加工业等七大行业合计影响PPI同比上涨约5.5个百分点，占总涨幅的79.7%。 其中，涨幅扩大的有造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业 ，分别上涨16.6%、10.7%和10.3%；涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶 炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油加工业，分别上涨30.8%、20.0%、19.7%和15.5% 。 随着四季度供给侧结构性改革背景下去产能、环保限产等措施力度放缓，黑色系价格已 经出现回落。不过恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩和李海静指出，10月受国际原油价格近期 表现强劲并屡创新高的影响，带动了PPI中能源价格的显著上升，同时提升了CPI中生活能源 价格。 随着世界各国央行纷纷加息或逐步退出宽松政策，预计国际原油价格持续上涨的势头难 以维系，国内11、12月的通胀情况总体可控，CPI保持稳定，料将维持在2%水平以下，而PPI 增速年末冲高回落的概率仍较大。 “通胀的表现年内难以成为左右货币政策改变的重要因素。”他们指出。 新华社周三报导称，中国正式成立了国务院金融稳定发展委员会，负责审议金融业改革 发展重大规划，该委员会的主任由副总理马凯担任，协调货币政策与金融监管相关事项。委 员会将坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力，更好地促进金融服 务实体经济，更好地保障国家金融安全，更好地维护金融消费者合法权益。 以下为10月数据详情（同比%）： 实际值 预估中 前值 预估区间 上年同 值 期 居民消费价格指数(CPI) 1.9 1.8 1.6 1.5~2.0 2.1 工业生产者出厂价格指数(PPI 6.9 6.6 6.9 6.0~7.3 1.2 ) （完） 欲浏览数据页面请点选 (发稿 许菁；审校 宿泱韫/杨淑祯)