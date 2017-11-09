更新版 1-新债招标：中国广东五和七年专项债利率较下限上浮10和7bp--业内人士

(新增专项债结果) 路透上海11月9日 - 业内人士周四透露，中国广东省上午招标续发的五年和七年期专项地方债，中标利率 均为3.99%，较投标区间下限分别上浮10和7个基点（bp），投标倍数分别为1.91倍和1.66倍。 广东稍早招标续发的三年期一般地方债，中标收益率3.7909%，较投标区间下限上浮约10个bp，投标倍数 为1.70倍。 稍后广东还将有五年和七年期专项债招标。本次一般债为该省第九期地方债第一次续发，票面利率3.57% ，全部为置换债券，专项债则包括新增债券37亿元和置换债券34.6亿元。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍数 上浮幅度 起息日 ) 一般债券 3年 31 3.7909% 1.70 +10bp 8月14日 小计 31 专项债券(普通) 5年 35.8 3.99% 1.91 +10bp 11月10日 7年 35.8 3.99% 1.66 +7bp 小计 71.6 总计 102.6 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中 ，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)