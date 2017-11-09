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更新版 1-新债招标：中国广东五和七年专项债利率较下限上浮10和7bp--业内人士
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2017年11月9日 / 凌晨3点31分 / 1 天前

更新版 1-新债招标：中国广东五和七年专项债利率较下限上浮10和7bp--业内人士

2 分钟阅读

 (新增专项债结果)
    路透上海11月9日 - 业内人士周四透露，中国广东省上午招标续发的五年和七年期专项地方债，中标利率
均为3.99%，较投标区间下限分别上浮10和7个基点（bp），投标倍数分别为1.91倍和1.66倍。  
    
    广东稍早招标续发的三年期一般地方债，中标收益率3.7909%，较投标区间下限上浮约10个bp，投标倍数
为1.70倍。      
     
    稍后广东还将有五年和七年期专项债招标。本次一般债为该省第九期地方债第一次续发，票面利率3.57%
，全部为置换债券，专项债则包括新增债券37亿元和置换债券34.6亿元。
    
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。
    
    具体发行明细如下：           
         类别           期限   规模(亿元  票面利率  投标倍数  上浮幅度   起息日
                                   )                                    
       一般债券          3年      31      3.7909%     1.70     +10bp     8月14日
         小计                     31                                        
    专项债券(普通)       5年     35.8      3.99%      1.91     +10bp    11月10日
                         7年     35.8      3.99%      1.66      +7bp        
         小计                    71.6                                   
         总计                    102.6                                      
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格或利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中
，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发
行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置
换债券的力度。
 
    
    路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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