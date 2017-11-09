更新版 1-台湾货币市场：资金宽松银行间短率续于低档盘旋，短票和RP均不变

* 资金宽松，银行间短率续于低档盘旋 * 央行积极冲销，拆款利率未再走跌 * 钱多但利率压不下来，短票大致持平 * 债券RP市场资金偏多，利率几无变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北11月9日 - 台湾银行间短率周四续于低档盘旋。资金调度人士指出，今天整体 资金依旧相当宽松，惟因近日央行积极冲销市场过剩资金，使利率在低档有撑，大型银行和 民营银行对票券商一周拆款分别维持在0.36%及0.35%；对银行则在0.29-0.30%。 他们表示，近来台股表现不错，外资虽未大举汇入，但也没有大动作的汇出，相较之下 ，内资则积极参与股市，资金多停留在银行体系；所幸央行积极冲销，利率才不致进一步走 跌。 〞钱还是多啊，最近每天排队(待央行收资金)的不少，央行也收的很认真。〞一大型银 行资调人员说，〞可能预估后面资金还是很松，这两天央行把银行超额准备都收到负数了， 一整个提存期大概就维持在1兆多台币。〞 另一大型银行资金调人员亦称，近日拆款市场几乎没有什么大需求，尤其是银行都是偏 多钱，资金去化不易，〞最近都很难拆(出)啊，打去都没有人要钱，只好直接报老大(央行) 。〞 两位大型票券商资调人员均指出，资金缺口较大，但市场钱很多，资金调度难度不高， 利率续于低档盘旋，一周大都拆在0.35-0.36%。 〞一大早就有很多民营银行打来了，一周利率都开在0.35%。〞一大型票券商资调人员 说。〞目前看起来资金还是供给大于需求，但大家还没有要把利率往下压的意思。〞 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.180 30.187 台湾加权股价指数<.TWII 10,743.27 10,818.99 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.280% 0.170-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.360% 0.170-0.360% --两周拆款利率区间 0.290-0.370% 0.200-0.370% **短票利率大致持平* 短票方面，票券商交易员指出，资金依然充沛，利率却压不下来，跨月大多持平于上日 水准，不过，各大票券商已尽量少收月内资金。 他们表示，目前来看，从现在今年底前资金均有望续呈宽松状态，重点在年底的年关资 金情势，且已预先安排跨年资金，主力都放在长天期的资金调度上。 〞年内资金应该不缺，利率也压不下来，重点是跨年利率会开多少。〞一大型票券商交 易员说，〞这个时候去压低利率没有太大意义，万一到时大家反扑就惨了。〞 今日票券商与银行间承作30天短票利率大致持平，主要成交在0.37-0.38%；月内大多在 0.36%；上日则在0.35-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.365%，区间在0.30-0.38%， 成交35.03亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.30-0.38%，成交59.77亿台币。 台湾央行周四发行8,201.3亿台币定存单，发行余额增187.5亿台币。 本周到期定存单金额共2兆649亿台币，周五到期金额4,037.7亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备79亿台币，累计超额准备953亿台币、加 计前期1%的超额准备2,318亿台币。 **债券RP市场资金续偏多** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天整体资金续偏多，但投信公司有小 量回钱，利率则维持不变。 〞有投信回钱，天空偶尔有一、两片云飘过去，太阳(钱)小一点。〞一大型票券商交易 员说，〞感觉有点冷，利率一样，没变。〞 证券商方面，三位大型证券商交易员均称，市场资金变化不大，大致上还是偏多钱，利 率亦无变化，大致持平于上日水准。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率同于上日，公债RP利率主要在0.30-0.31%； 公司债RP利率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率持平，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以上公 债RP利率区间在0.26-0.28%；跨月在0.29-0.30%；在一周以上公司债RP利率方面，利率区间 在0.29-0.32%；跨月在0.32-0.34%。(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)