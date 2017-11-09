更新版 1-新债招标：中国大连3-10年专项债利率较下限上浮16-50bp--业内人士

(新增专项债结果) 路透上海11月9日 - 业内人士周四透露，中国大连市下午招标的三年、五年、七年和10年期专项地方债， 中标利率分别为3.89%、 4.05%、4.22%和4.38%，较投标区间下限分别上浮20、16、30和50个基点(bp)。 大连市稍早招标的三年、五年、七年和10年期一般地方债，中标利率为3.87%、 4.09%、4.18%和4.18%， 较投标区间下限分别上浮18、20、26和30个bp，投标倍数依次为1.90倍、2.12倍、1.88倍和1.70倍。 上述一般债和专项债均全部为置换债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 票面利率 投标倍数 上浮幅度 发行期 ) 一般债券 3年 14.9822 3.87% 1.90 +18bp 11月10日 5年 22.4443 4.09% 2.12 +20bp 7年 22.4559 4.18% 1.88 +26bp 10年 14.9706 4.18% 1.70 +30bp 小计 74.8530 专项债券 3年 1.0653 3.89% -- +20bp 11月10日 5年 1.5979 4.05% -- +16bp 7年 1.5979 4.22% -- +30bp 10年 1.0652 4.38% -- +50bp 小计 5.3263 总计 80.1793 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，截至本周一，中国今年累计发行地方政府债3.99万亿元。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)