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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，中美元首会晤和通胀数据影响有限
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#亚洲
2017年11月9日 / 上午9点17分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，中美元首会晤和通胀数据影响有限

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价亦微跌
    * 中美首脑会谈对市场影响有限
    * 中国通胀数据略超预期
    * 短期或仍延续区间双向波动

 (更新报价并新增更多评论)
    路透上海/北京11月9日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，中间价亦小幅
调整，市场整体波动仍较温和。交易员表示，由于美元指数基本稳定，人民币汇率亦等待方
向指引；中美元首会晤和略超预期的中国通胀数据对市场影响有限，机构自营盘借日内波动
做大成交量。
    
    他们并称，近期客盘一直比较均衡，购汇和结汇量都不大。中期看，外部美元指数走势
不确定性是影响人民币走向主要因素，临近12月美联储议息会议，看多美元的预期有所增加
；而短期人民币料延续区间双向波动。
    
    “收盘前一个半小时（美元）涨的比较厉害，可能是一种预期吧，美指往上走的可能性
比较大。”一中资行交易员称，“客盘比较平稳，人民币波动也不是很大，日内上上下下，
但是都在6.64附近，可能是等待信号。”

    亦有外资行交易员表示，近期中国数据都还可以，更多的不确定还是在美国那边，税改
怎么落地对市场影响很大。对汇率走势暂时不做判断，看人民币到底往哪个方向突破再说。
    
    在特朗普总统访华期间，两国签署的商业合同和双向投资协议涉及总金额超过2,500亿
美元。中国外交部稍早称，中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策
的协调，并就各自结构性改革和全球经济治理有关问题保持沟通与协调；中国按照自己扩大
开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入
。
    
    中国国家主席习近平周四表示，中国经济持续向好有基础、有条件、有动力；中美经济
互补性远大于竞争性，经贸合作空间巨大，中国愿积极扩大从美国进口能源和农产品，深化
服务贸易合作，也希望美方加大对华民用技术产品出口。    
    
    中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至
年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅与上月持平。从整体来看，通胀或略
存压力，但整体温和平稳，货币政策难有放松。

    全球汇市方面，美元兑日圆周四下滑，因日本股市从数十年高位下跌令市场人气受到打
击。美元指数跌0.1%至94.777，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。[FRX/C
N]

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美       今日           上日         升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C      6.6391         6.6343       -0.07%
               FXS>                                 
   中间价                6.6325         6.6277       -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C   311.6亿美元     291.2亿美元       
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)       156         日低6.6402    日高6.62
                                                       46
   今年以来升贬幅度                                    4.68%
 2005年汇改以来升贬                                   24.66%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币             954                         
               掉期                                 
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场           今日           上日               
   CNH即期               6.643           6.631              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.7945          6.782              
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6341
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7007元、5.844元和8.7226元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红)

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