更正-欧元债市：德债遭大举抛售，推高欧债收益率

(更正：因译文有误，第七段应为“近一周来首次日线上涨”，而非“近一周来最大单日涨幅”)

* 交易商称中长期投资大户卖出德债

* 德债收益率上涨，逾一周来首次

* 二线欧债回吐大部份近期录得的涨幅

路透伦敦11月9日 - 德国10年期公债期货周四遭遇抛售，引发欧债收益率全面急升，逆转数日来欧债价格大涨的势态。

在周三盘中高见163.63后，德债期货在周四早上两小时的时段内被大举抛售，骤跌至162.50。德债期货经常被投机性投资者用作押注公债价格走势的衍生工具。

“我们将德债期货163水平称为“魔数”，一旦触及该水准，投资者就开始卖出，以锁定获利，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Sebastian Fellechner说。

一交易商称，他听闻周四早上一些中长期投资大户卖出德债期货。

一投资经理证实了这一说法，他表示，“中午前后，几家大型机构投资者卖出一些规模较大的10年期德债期货头寸。”

德债期货备受投资者关注，将其视为市场人气的风向标，许多欧债都从中得到指引。

指标德国10年期公债收益率升6个基点，至0.38%，为近一周来首次日线上涨。

低评级的南欧公债收益率上扬6-9个基点。

“部份原因是为下周公债供应作准备，预计欧元区国家将发行约250-300亿欧元新债，且近期公债价格已上涨很多，”ING策略师Benjamin Schroeder说。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)