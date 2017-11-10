FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更正-中国货币市场：资金面仍偏紧回购利率续走升，税期将至情绪偏谨慎
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月10日 / 凌晨4点33分 / 1 天前

更正-中国货币市场：资金面仍偏紧回购利率续走升，税期将至情绪偏谨慎

2 分钟阅读

 (内文首段“净回笼”有误，应为“净投放”)
    路透上海11月10日 - 中国银行间市场资金面周五仍偏紧，回购利率大多亦继续走升。
尽管央行公开市场今日转向小幅净投放，但因临近税期，机构在头寸管理上较为谨慎，尤其
是对在上午的融出普遍有所控制。
    
    交易员并指出，下周将迎来本月缴税的时间节点，料市场流动性仍面临压力，不过由于
11月非缴税大月，加之央行近期公开市场操作较为灵活，预计资金面也难现明显异动。
        
   “还是比较紧的，快缴税了嘛，情绪难免有点紧张，”上海一银行交易员称。
    
    根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为11月15日（下周三）。 
    
    华东一银行交易员谈到，此前两日资金面就开始逐渐收敛，特别是上午出钱的机构不多
，到下午就会有所好转，情绪的影响应该是主因，毕竟目前缴税实际影响还未显现，资金总
量供给还是够的。
    
    “下周还是会紧一下子，税期影响没办法，不过央行现在（公开市场）操作也是比较灵
活的，算的也是很细，总体看问题应该不大。”她表示。
        
    央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期20
0亿元，63天期200亿元。据此计算，单日转为净投放500亿元，本周则净回笼2,300亿元。
     
    以下为主要货币市场利率报价:       
      
 北京时间11:57             今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                  
 其中：隔夜                 2.7235    2.6630        6.05 
       七天                 2.9006    2.9026       -0.20 
       14天                 3.9234    3.8172       10.62 
 上海证交所质押式回购利率                                
    其中:隔夜               3.4600    3.0850       37.50 
         七天               3.8100    3.5200       29.00 
        14天                4.0050    3.7950       21.00 
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.7500    2.6500       10.00 
                        >                      
     七天                   3.4400    3.4000        4.00 
    14天                    4.0000    3.8000       20.00 
 Shibor                                                  
    其中:隔夜               2.7170    2.6460        7.10 
         七天               2.8455    2.8110        3.45 
       三个月               4.4747    4.4568        1.79 
 
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below