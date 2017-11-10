更正-中国货币市场：资金面仍偏紧回购利率续走升，税期将至情绪偏谨慎

(内文首段“净回笼”有误，应为“净投放”) 路透上海11月10日 - 中国银行间市场资金面周五仍偏紧，回购利率大多亦继续走升。 尽管央行公开市场今日转向小幅净投放，但因临近税期，机构在头寸管理上较为谨慎，尤其 是对在上午的融出普遍有所控制。 交易员并指出，下周将迎来本月缴税的时间节点，料市场流动性仍面临压力，不过由于 11月非缴税大月，加之央行近期公开市场操作较为灵活，预计资金面也难现明显异动。 “还是比较紧的，快缴税了嘛，情绪难免有点紧张，”上海一银行交易员称。 根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为11月15日（下周三）。 华东一银行交易员谈到，此前两日资金面就开始逐渐收敛，特别是上午出钱的机构不多 ，到下午就会有所好转，情绪的影响应该是主因，毕竟目前缴税实际影响还未显现，资金总 量供给还是够的。 “下周还是会紧一下子，税期影响没办法，不过央行现在（公开市场）操作也是比较灵 活的，算的也是很细，总体看问题应该不大。”她表示。 央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期20 0亿元，63天期200亿元。据此计算，单日转为净投放500亿元，本周则净回笼2,300亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7235 2.6630 6.05 七天 2.9006 2.9026 -0.20 14天 3.9234 3.8172 10.62 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4600 3.0850 37.50 七天 3.8100 3.5200 29.00 14天 4.0050 3.7950 21.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7500 2.6500 10.00 > 七天 3.4400 3.4000 4.00 14天 4.0000 3.8000 20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7170 2.6460 7.10 七天 2.8455 2.8110 3.45 三个月 4.4747 4.4568 1.79 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)