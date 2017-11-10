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更新版 1-台湾货币市场：银行钱满为患拆款需求弱利率持稳，短票市场买气旺旺盛
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2017年11月10日 / 上午9点44分 / 更新于 18 小时前

更新版 1-台湾货币市场：银行钱满为患拆款需求弱利率持稳，短票市场买气旺旺盛

3 分钟阅读

    * 各银行钱满为患，拆款需求疲弱
    * 银行间短率持稳于低档水准
    * 发票量较大，短票市场买气旺盛
    * 投信和寿险抽钱，RP利率略变动

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月10日 - 台湾银行间短率周五持稳于低档水准。资金调度人士表示，今天
市场上资金还是非常宽松，拆款市场需求依旧不振，资金去化难度高，利率则无大变化。
    
    他们指出，因各大银行均钱满为患，目前除少数大银行仍坚持一周拆款利率维持在0.36
%外，民营银行大多已做在较低的0.35%，甚至在0.34%，因而偿还较高利率的拆款。
    
    〞今天拆款量有少一些，到续的都陆续被还掉，利率没有变。〞一大型银行资调人员说
。
    
    一大型商银资调人员也说，市场资金浮滥，拆款市场需求疲弱，〞大家都懒懒的，反正
(电话)打了也没用，都没有人要钱。〞
    
    票券商方面，资调人员均表示，资金非常多、钱很好拿，利率则没有大变化，大致在0.
35-0.36%，少数在0.34%。
    
    一大型票券商调人员指出，11月上旬刚结束，目前还没有感受到未来资金有趋势的迹象
，但关键在12月底的年关资金情况。
    
    〞接下来就看12月底会不会缺钱，现在大家的策略是：抵死不降利率，我们是抵死也要
拜托大家要撑着点，年关利率开多少不重要，重点是钱要给。〞前述大型票券商资调人员说
。    
    
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.172                     30.180    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,732.67                  10,743.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.360%               0.175-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.360%               0.290-0.370%
 
        
    **票券发行量大买气旺盛**
    
    短票方面，票券商交易员称，因商业本票的发行量比较大，资金缺口也不小，银行体系
资金充沛，买气旺盛，缺口很快即弭平，利率较多成交于0.38%高位水准。
    
    〞今天发行量大，票供给的比较多，银行资金应该消化的满开心的。〞 一大型票券商
交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%；月内亦同
于上日，主要在0.36%。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%，区间在0.35-0.39%，
成交61.19亿台币；前日加权平均利率在0.365%，区间在0.30-0.38%，成交35.03亿台币。
    
    台湾央行周五发行4,203亿台币定存单，发行余额增165.3亿台币。
    
    下周到期定存单金额共1兆3,986.70亿台币，分别为：周一1,316亿、周二905亿、周三3
,557亿、周四2,870亿和周五1,301亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备109亿台币，累计至周日超额准备1,307亿
台币、加计前期1%的超额准备2,673亿台币。   
        
    
    **债券RP利率略微变动**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，整体资金充沛，但投信和寿险陆续抽走资
金，所幸银行普遍多钱，钱很好找，利率则〞涨跌互见〞。
    
    〞今天满激烈的，投信和寿险大都回钱，但银行钱很多，随便匡都有，一阵暴雨后，太
阳又出来了。〞一大型票券商交易员说。
    
    但他也说，银行体系资金虽多，但要求的利率也比较较高，利率因而成交在高位。
    
    在证券商方面，三位大型证券商交易员均称，今天市场钱还是很多，利率均无变化。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率均持平于上日水准，公债RP利率主要在0.30
-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率略为变动，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以
上公债RP利率区间在0.25-0.28%，上日则在0.26-0.28%；跨月在0.28-0.31%，上日则在0.29
-0.30%；一周以上公司债RP利率持平于上日水准，主要成交在0.29-0.32%；跨月在0.30-0.3
4%，上日则在0.32-0.34%。(完)

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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